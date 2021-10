Este lunes salió a la luz una exclusiva de Kiko Rivera en la que habló de la reconciliación con su madre y sobre el distanciamiento que existe ahora entre él y su prima. Además, el Dj también arremetió contra su hermana a la que sitúa en un bando opuesto, junto Anabel, y criticó su trabajo como colaboradora de Mediaset.

El Dj confesó que su prioridad es resolver los problemas que tiene con su madre y que, aunque quiere a su hermana, todo lo que no sea su madre pasa a un segundo plano. Además, también atacó la forma en la que su prima y su hermana se buscan la vida y es que, según él, "no tienen ni oficio ni beneficio" y solo se dedican a "hablar de su familia" para conseguir ingresos económicos.

Isa Pantoja ha respondido este miércoles a las declaraciones de su hermano en El programa de Ana Rosa y ha asegurado que no piensa quedarse callada y que va a defenderse. La hija de la tonadillera ha explicado que ella no ha hablado mal ni de su hermano, ni de su mujer, Irene Rosales, que ha intentado mantener al margen de esta disputa familiar y que, por ello, ahora no entiende los ataques de Kiko. Chabelita ha detallado que ella solo comentó lo que había hablado con su prima tras la muerte de su abuela y que en ningún momento puso en duda la versión de su hermano, ya que ella no escuchó su conversación.

Isa P defiende su trabajo en 'AR'

"No entiendo por qué está la cosa así, pero también te digo que todo el mundo tiene un límite y yo me he callado muchas cosas y sigo haciéndolo, porque no soy una persona que hace las cosas para herir a los demás. Podría contar muchas cosas, pero voy a arrastrar a mucha gente y no soy así, además, no se me perdonaría tan fácil como a él", ha empezado diciendo Pantoja.

La colaboradora del magazine de Ana Rosa se ha defendido de los comentarios sobre su trabajo: "Mi familia, es tu familia. Ósea que si yo vengo aquí es obviamente es porque no soy periodista, ya lo sé. Si trabajamos Anabel, Irene, yo y demás es porque no somos periodistas. Si yo estoy aquí es por mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara. "Yo no soy de menos y tú no eres más que nadie y no eres más que yo. Aquí nadie es más que nadie, un día estás arriba y otro día abajo. Estoy harta", ha añadido la estudiante de derecho.

Isa P piensa defenderse

Pantoja ha querido dejar claro que ella, a diferencia de su hermano, nunca ha hablado mal de su familia; en su día, solo habló de que estaba pasando una mala racha con su madre por ser demasiado sobreprotectora y que no se llevaba bien ni con su tío Agustín ni con su abuela, pero que nunca los ha difamado públicamente. "Yo no voy a permitir que nadie me humille y me machaque y, encima, por algo que yo no he hecho. Ya no, ya me voy a defender como sea", ha comentado Isa P.

El tono de la colaboradora se ha ido relajando conforme iba terminando su discurso y, a pesar de su contundente respuesta a la exclusiva de Kiko Rivera, ha asegurado que prefiere ser cauta ya que conoce a su hermano y sabe que luego se arrepiente de las cosas que dice en caliente. "Considero que ha estado bastante desafortunado, pero yo no voy a ser la que siga porque no quiero que continúe la guerra", ha sentenciado la tertuliana.