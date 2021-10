Un home accepta sis mesos de presó per insultar i agredir Testimonis de Jehovà a Torrent (València)

Inicialment l'home s'enfrontava a dos anys de presó per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques, a més del pagament d'una multa i la inhabilitació per a professió o ofici educatiu a l'àmbit docent per un temps de cinc anys, tal com li sol·licitava la secció de delictes d'Odi de la Fiscalia.

No obstant açò, durant la vista que ha tingut hui a l'Audiència de València, l'acusat ha reconegut els fets i ha arribat a un acord amb el ministeri públic pel qual se li ha rebaixat la pena de presó fins als sis mesos. A més, pagarà una multa i tindrà una inhabilitació per a càrrec educatiu de tres anys i mig.

Els incidents van tindre lloc entre els mesos de maig i setembre de 2018 a Torrent. L'home, mogut per la seua animadversió cap als membres de la congregació Testimonis de Jehovà, els va agredir de manera física i verbal.

L'acusat reconeixia a les víctimes per vestir concorde a la fe que predicaven, és a dir, els homes amb camisa, corbata i pantalons de pinça i les dones amb brusa i falda llarga, així com per les carpetes que tots ells portaven a les seues mans, mostrant il·lustracions de la seua religió, segons l'escrit fiscal.

Totes les agressions es van produir mentre els perjudicats predicaven i donaven a conéixer la seua fe entre els transeünts i veïns de Torrent.

En concret, a la fi de maig de 2018 es va dirigir a una dona que estava predicant i li va donar una forta espenta. Una setmana després ho va tornar a fer. A mitjan juliol, es va dirigir a una altra víctima i la va colpejar en el muscle, alhora que li deia "més treballar, més treballar, que això no és treballar".

En la segona setmana del mes d'agost, l'home va anar cap a una altra dona, quan es trobava en companyia de la seua filla menor d'edat i d'una altra persona de la congregació, i li va donar una forta espenta en el muscle. Quinze minuts després li va donar una punyada cap a les seues parts íntimes.

Al setembre, també va donar una patada a la cama a una altra dona; i una punyada per l'esquena a un altre home alhora que cridava: "La vostra religió no serveix per a res, busqueu treball, deixeu-vos de ximpleries i busqueu treball, no serveix per a res la vostra religió".