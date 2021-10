La prohibición de aparcar en zona ORA sin distintivo ambiental será de aplicación desde el 1 de abril de 2022

El anuncio lo ha hecho ante una proposición de Foro para que la citada prohibición se retrasara al menos, al 1 de julio de 2023, la cual ha contado con los votos a favor de Foro, Ciudadanos, PP y Vox, y en contra de PSOE, IU y Podemos-Equo. Así ha sido en un Pleno en el que, al inicio, se ha guardado un minuto de silencio por las victimas de la COVID-19.

Martín ha explicado que el próximo 1 de noviembre se iniciará una campaña de información sobre esta medida, que durará cinco meses. Ya a partir del 1 de enero de 2022, en todos los parquímetros saldrá un aviso a los conductores de que su vehículo no dispone de etiqueta ambiental y de que a partir del 1 de abril no podrá aparcar.

En el caso de la entrada en vigor el 1 de abril, ya no se expedirá el tiquet y saldrá un aviso en el parquímetro de no poder aparcar. El portavoz de IU, en todo caso, ha remarcado que se trata de una medida "blanda" y ha incidido en que, a fecha de hoy, afectaría al 16 por ciento del volumen total de usuarios de la ORA.

Asimismo, ha asegurado que no tiene una guerra contra los coches sino contra el Cambio Climático, que obliga a tomar medidas contundentes.

El concejal de Foro Pelayo Barcia, por su lado, ha recalcado que la ciudad no se ha "adaptado" a la nueva Ordenanza de Movilidad y no se espera que lo haga a corto plazo, según el edil, que ha hecho mención a la falta, por ejemplo de aparcamientos disuasorios. También ha incidido en el problema de stock de vehículos nuevos.

"Pedimos un retraso, el que sea", ha llegado a indicar el concejal forista, quien ha incidido en que es importante ganar tiempo para que no entre en vigor este apartado de la Ordenanza.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha abogado, por su parte, por aplicar la prohibición con progresividad, dando primero información adecuada, al tiempo que ha apostado por retrasar la entrada en vigor de la prohibición de aparcar.

Por parte de Podemos-Equo Xixón, el concejal Juan Chaves ha destacado la importancia de reducir las emisiones contaminantes del tráfico rodado.

Chaves ha recalcado que su grupo municipal propuso, en paralelo, el 'Plan Renove Xixón', para el cambio de coche por uno con distintivo ambiental, así como otras medidas, como el 'bono verde', para facilitar el transporte público a quien no tiene vehículo con este distintivo, así como el disfrutar de un servicio gratuito de bicis de alquiler durante un año una vez entrada en vigor la prohibición de estacionar.

En el caso del PP, la edil Ángeles Fernández-Ahúja ha recordado que Foro, al igual que ellos, tienen recurrida la Ordenanza de Movilidad. Y si bien el PP había planteado una enmienda para retrasar la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, ha visto importante que se aplace aunque sea a julio como incluye la propuesta de Foro.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha apelado a un informe que habla de que la fabricación de los vehículos menos contaminantes que se necesitarían causaría más emisiones de CO2 al ambiente que los actuales coches en funcionamiento. "A nadie le tienen que dejar sin su coche, solo por una decisión política", ha reivindicado, a lo que ha añadido que encima es una decisión, a su juicio, "sin sentido".

El edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, que se ha estrenado en este Pleno con su nuevo estatus municipal, ha apostado, en su caso, por retrasar las restricciones ligadas a la etiqueta medioambiental y por fomentar el transporte público.

LÓPEZ-ASENJO, EDIL NO ADSCRITO

Así lo ha hecho en un Pleno en el que se dio cuenta de su paso a edil no adscrito a quien fuera portavoz del PP al inicio del mandato. De igual forma, se han aprobado los cambios en la composición de la Junta de Portavoces, en la que ya no estará López-Asenjo, y en las comisiones y juntas rectoras, donde se ha ampliado el número de los miembros para dar cabida al concejal no adscrito manteniendo la proporción de votos.

El Pleno, asimismo, se ha dado por enterado de la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, de igual forma de la de la Instrucción número 5 sobre procedimiento de participación ciudadana en el Pleno.

También se ha aprobado en el Pleno, por unanimidad, una modificación de crédito por cuantías de 84.000, 90.000 y 8.563.810 euros. Parte irá destinada a gastos generales y también a la compra terrenos en el Centro de Transportes.

Asimismo, se ha dado luz verde, en este caso con la sola abstención de Podemos-Equo Xixón y el apoyo del resto de grupos, a una modificación presupuestaria número 6 del Patronato Deportivo Municipal, destinada al Concurso de Saltos.