La Generalitat aporta 5,5 milions per a beques complementàries a les de l'Estat per al curs 2020-2021

Així, podran benefiarse d'aquestes beques de la Conselleria d'Universitats l'alumnat matriculat en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021 i que, a més, haja resultat beneficiari d'una beca del Ministeri.

La beca consisteix a pagar l'import de la taxa de la matrícula universitària no subvencionada per la beca del Ministeri, açò és, la diferència entre l'import de la matrícula establit per a les universitats valencianes i el preu públic fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012, actualitzat en un 1%.

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sol·licitaran a la Direcció general d'Universitats la compensació, acompanyada d'una certificació acreditativa del nombre d'estudiants beneficiaris de la beca de matrícula i ajudes a l'estudi concedides pel Ministeri d'innovació. Les universitats remetran les sol·licituds per registre telemàtic en un termini de 15 dies explicats a partir del següent a la publicació de la convocatòria.

Les beques es concediran atenent a la certificació emesa per la universitat en la qual s'acredite el nombre d'estudiants beneficiaris de la beca de matrícula, amb especificació de l'import individual dels crèdits en primera matrícula i del total que corresponga aportar a la Generalitat.