El Mercat Central obsequia als seus clients amb bosses sostenibles en la setmana de l'alimentació

Cada 16 d'octubre, des de l'any 1979, es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació, una celebració promoguda per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), amb l'objectiu de disminuir la fam al món i impulsar una alimentació saludable en tots els racons del planeta.

Per açò, el Mercat Central vol celebrar aquesta data, en col·laboració amb Cerveza Turia, distribuint 4.000 bosses 'tote bag' entre els qui adquirisquen productes en qualsevol dels seus llocs durant aquests dies, fins a esgotar existències.

Així, per la presentació de tres tiquets de compra en la caseta muntada per a això sota la gran cúpula central, els clients podran aconseguir aquesta borsa reutilitzable, de disseny exclusiu, que convida al consum de productes de temporada, així com la guia 'Mercat de temporada amb Túria', un manual de consulta sobre els productes de temporada, amb consells pràctics per a la seua cuina i consum, segons les mateixes fonts.