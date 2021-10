El catedrático de la UEx Urbano Fra Paleo, nombrado académico de Academia Europaea

El investigador de la UEx participará en los trabajos de la sección de Human Mobility, Governance, Environment and Space. Es el primer investigador de la UEx miembro de esta academia europea de las ciencias y las humanidades que promueve el trabajo interdisciplinario, el valor social de la ciencia y la investigación a escala europea, y reconoce el mérito académico mediante la nominación de académicos y la concesión de premios anualmente a la excelencia académica.

Adicionalmente, la Academia Europaea, junto con las academias científicas nacionales, proporciona asesoramiento a la Comisión Europea en su producción normativa a través del Mecanismo de Asesoramiento Científico (SAM por sus siglas en inglés). En esta función de asesoramiento la Academia Europeae participa en las actividades de dos entidades fundamentales: Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) y European Academies' Science Advisory Council (EASAC).

EXPERTO EN RIESGO DE DESASTRES

Urbano Fra investiga sobre gobernanza del riesgo de desastres y ha publicado los textos Risk governance. The articulation of hazard, politics and ecology (Springer) y Building safer communities. Risk governance, spatial planning, and responses to natural hazards (IOS Press).

El profesor del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio es también experto del grupo asesor de Naciones Unidas para Europa (E-STAG) de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), y asesor externo del Comité Científico de Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente (SCHEER por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea.

En la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE, UNECE por sus siglas en inglés), copreside un grupo de trabajo que promueve la definición de indicadores y estadísticas para la medida del riesgo de desastres y que permitan identificar qué datos deben ser recogidos y de qué manera.

Asimismo, y en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, contribuyó a la elaboración de un catálogo de todos los peligros identificados, ha informado la UEx en nota de prensa.

Como continuación de este trabajo, Urbano Fra ha colaborado en un informe técnico sobre la clasificación y la definición mediante descriptores de los peligros, recientemente publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Consejo Científico Internacional.

El objetivo es que cada peligro tenga asociado un único descriptor para estandarizar su identificación. "Esto permitirá comparar estadísticas e informes de diferentes organismos y países", ha explicado Urbano Fra.