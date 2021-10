El reciclatge de paper es dispara un 21,6% per l'augment de contenidors

L'augment de contenidors blaus habilitats en tots els barris i pobles de la ciutat de València perquè els habitants depositen paper i cartó, i els serveis de recollida porta a porta han retirat aquest any 15.530.852 quilograms d'aquests materials fins al mes de setembre. Aquesta xifra suposa un increment del 21,65% respecte a la reutilització, aprofitament i transformació del paper i cartó de l'any 2020.

En paraules del vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, la recollida d'aquests residus durant els primers nou mesos de l'any «s'ha disparat respecte als anys anteriors a causa de les polítiques de foment de reciclatge, de l'augment del nombre de contenidors de paper i cartó habilitats fa uns mesos a la ciutat, i de la recuperació de l'activitat econòmica després de l'impacte de la pandèmia del coronavirus».

Campillo va fer també un balanç del treball de recollida selectiva de paper i cartó durant els anys 2019, 2020 i 2021, i va analitzar les dades que parlen d'una mitjana d’1,7 milions de quilograms recollits al mes durant el 2021. Quant al percentatge més elevat destaca l'increment d'un 45,79% d'abril de 2020 (amb més d’1,3 milions de quilograms) al de 2021 (quan s'han recollit més de 1,6 milions de quilograms).

Així mateix, el vicealcalde va ressaltar que només durant el mes de setembre, en ple procés d'eixida de la pandèmia, els serveis de recollida municipal de residus han tret quasi 2 milions de quilograms d'aquests depòsits de fem, un 23% més que durant el setembre marcat per l'impacte econòmic del coronavirus Sergi Campillo, que va subratllar que aquestes xifres inclouen la quantitat de paper i cartó que l'Ajuntament recull directament als establiments comercials i altres locals de la ciutat, va recordar algunes altres mesures preses per l'Ajuntament «per a fomentar l'ús dels contenidors blaus, que, per exemple, actualment compten amb unes ranures més grans per a facilitar el reciclatge».

D'altra banda, va esmentar que l'Ajuntament ha obert un procediment per a subhastar el paper i el cartó obtingut mitjançant la recollida selectiva, a través del qual podrà obtindre beneficis amb la venda d'aquests residus. «Generarem economia circular, perquè obtenim un benefici i aquest material es torna a inserir en l'economia. Parlem de fer una gestió eficient i sostenible mediambientalment».