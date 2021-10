València gravarà l'IBI de 830 grans propietaris d'habitatge

Després que alcalde de València, Joan Ribó, anunciara la setmana passada que regularia el lloguer dels immobles que foren de grans propietaris –que tingueren deu o més habitatges– aplicant-los un recàrrec del 30% en l'IBI (impost de béns immobles), l'Ajuntament de la ciutat ha dut a terme un estudi per a analitzar quantes empreses o persones físiques es veurien afectades.

D'eixe informe es desprén que a València hi ha 406 grans propietaris que són persones físiques i 424 que són persones jurídiques (empreses, institucions i organismes, entre altres), segons l'Estudi del nombre d'habitatges per propietari realitzada pel Consistori valencià. Per tant, en total són 830 propietaris als quals se'ls podria aplicar un recàrrec de fins a un 30% en l'IBI si mantenen els habitatges buits i no les incorporen al mercat del lloguer, com exigirà la nova llei d'habitatge en la qual treballa el Govern central.

L'Ajuntament de València va donar llum verda a la modificació de les ordenances fiscals fa ara dos anys, quan la Comissió d'Hisenda va aprovar aquest recàrrec a grans tenidors. Amb la recent norma aprovada per la Generalitat Valenciana, el Consistori de la ciutat ja compta amb el suport legal per a desenvolupar les seues ordenances fiscals. En el futur es veuran complementades per la llei de l'habitatge estatal.

«L'Ajuntament de València ja preveu en la seua ordenança fiscal penalitzar amb un increment de l'IBI del 30% a aquells grans propietaris que tinguen els seus pisos buits. Si podem posar en marxa el recàrrec enguany, ho farem. De fet, em dirigiré al conseller d'Habitatge, Héctor Illueca, per a demanar-li que pose en marxa el reglament perquè nosaltres puguem aplicar l'ordenança de l'IBI el més prompte possible», assenyalava Ribó fa uns dies.

L'alcalde també va insistir en la idea que «tindre centenars de pisos buits per part de grans tenidors, és a dir, els que posseeixen a partir de deu immobles, com les grans entitats, no és gens bo». Ja se sap a quantes persones i empreses afectaria i ara només queda esperar que el registre d'habitatge buit que està elaborant la Generalitat determine «quins d'aquests grans propietaris no han tret al mercat del lloguer els seus immobles i, per tant, són susceptibles que el Consistori els aplique el recàrrec de l'IBI».

L'estudi de l'Ajuntament també estableix que a la ciutat hi ha un total de 420.298 habitatges, però només 324.329 propietaris entre persones físiques i persones jurídiques. D'aquesta manera, el 99,74% d'aquests propietaris (323.499) disposa de menys de 10 immobles mentre que el 0,26% restant (830) té en el seu poder deu o més habitatges.

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, va assegurar ahir que si la Generalitat entrega el seu registre d'habitatges buits de grans propietaris abans que finalitze l'any, el Consistori podrà aplicar el recàrrec ja en 2022. «L'Ajuntament de València ja tenia fets els deures i la Generalitat ja ha avançat molt a poder aplicar un recàrrec a l'habitatge buit. Si els terminis es compleixen i tenim eixe registre d'habitatges buits de la Generalitat de grans tenidors abans de final d'any, en el 2022 hi haurà ja un recàrrec», va manifestar l'edil.

Sanjuán va insistir que l'objectiu de l'Ajuntament no és «recaptar», sinó que hi haja menys habitatge buit a la ciutat i, per tant, baixen els preus del lloguer perquè, va afirmar, la prioritat és l'accés a l'habitatge dels ciutadans de València i no els privilegis de les grans corporacions, i per això s'estan establint mesures per a penalitzar als grans propietaris que tinguen immobles buits en qualsevol barri.

32 corporacions amb més de 100 habitatges

L'estudi realitzat per l'Ajuntament valencià sobre grans tenidors també indaga en quantes persones jurídiques o corporacions compten amb més de 10 habitatges en propietat. Concretament, de les 424 totals, a la ciutat hi ha 164 amb entre deu i 14 habitatges; 76 amb entre 15 i 19; 119 amb entre 20 i 49; 33 amb entre 50 i 99; 26 amb entre 100 i 299; i 6 amb més de 300 repartides per tots els barris.