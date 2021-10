Joaquín Torres revela cómo es la relación de sus hijos con Raúl Prieto, su pareja desde hace cinco años

Joaquín Torres, conocido como el arquitecto de los famosos, ha querido compartir esa parte más íntima de su vida en la que habla de su pareja desde hace cinco años, Raúl Prieto, director de Sálvame y Viva la vida, y de cómo es la relación de este con sus hijos.

"Llevo más de cinco años con Raúl y asumí mi homosexualidad. Cuando eres capaz de aceptarte es cuando eres realmente libre. Pero yo no soy ejemplo de nada, tardé 35 años en hacerlo. Ahora es más fácil. A mí con 14 años me llamaban de todo, ya no me afecta, pero entonces sí. Ya no tengo miedo a nada. Desde el minuto cero en el que me acepté decidí hacerlo con toda la normalidad del mundo e introduje a Raúl en mi vida privada sin ningún límite", cuenta el arquitecto a JALEOS.

"Se lo pasan bomba juntos, disfrutan mucho y hay muy buena sintonía", dice de la relación de su pareja con sus hijos, de 15 y 12 años, respectivamente." Decírselo a mis hijos fue lo más difícil, pero me lo pusieron muy fácil", confiesa.

En cuanto al divorcio con su mujer, Mercedes Rodríguez, asegura que pasaron años "muy malos en el tiempo del divorcio, pero ahora genial". "Si no tienes una buena relación con tu ex a lo largo de los años, es que algo falla y si además tu ex es la madre de tus hijos tienes que llevarte bien".

Eso sí, Torres le da las gracias a Mercedes por hacer todo este proceso más fácil. "Una de las cosas que yo siempre agradeceré a mi exmujer es que no hablara nunca mal de Raúl a los niños, porque así les ha sido el proceso mucho más fácil. Ella pudo meter mucha porquería y eso nunca lo hizo. Es una gran madre".