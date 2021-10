Kiko Rivera desvela su grave problema de salud: "Podría haber muerto"

Kiko Rivera ha hablado de sus problemas de salud. En su exclusiva en la revista Lecturas, en la que habla, sobre todo, de sus rifirrafes con miembros de su familia, el DJ deja un apartado para hablar también de su salud.

El hijo de Isabel Pantoja ha querido hablar de su último paso por el quirófano, después de hacer compartido hace no mucho tiempo una fotografía de él mismo justo antes de ser operado. "Me intervine para quitarme la banda gástrica y hacerme una reducción de estómago", indica el artista.

Una operación de urgencia que, según su relato, le salvó la vida. "Me dijeron que estaba engordando, y el aparato se iba comiendo el estómago, ya había partido dos capas", relata. De ahí la operación de urgencia. "Me intervine para quitarme la banda gástrica y hacerme una reducción de estómago, se complicó y no se pudo hacer", desvela.

"Si la tercera capa se hubiera roto, se hubiera creado una peritonitis y podía haber muerto", sorprende el DJ.

Después de esta complicada operación, asegura, nadie de su familia se puso en contacto con él. "No me llamó nadie, ni mi madre. Me sorprendió".

Eso sí, tras reencontrarse con su madre después de la muerte de su abuela, Kiko se dio cuenta de que la tonadillera no sabía nada de su operación. "Estaba Raquel al lado, y me dijo que mi madre no lo sabía, que si no habría ido al hospital. Entonces igual la cosa habría cambiado antes, y quizás me podría haber despedido de mi abuela", se lamenta el DJ, que apunta a su prima, Anabel Pantoja, como la culpable de que eso haya sucedido. "¡Mi prima no ha llamado a su tía tanto que la quiere! Mi madre podría decir que yo tampoco llamé con el ingreso de mi abuela, es verdad, pero a mi prima sí la llamé".