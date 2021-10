Belén Rodríguez será operada de urgencia por una grave caída en el baño

Belén Rodríguez, que el pasado fin de semana había acudido a Sábado Deluxe para ser entrevistada, y en la que habló por primera vez de su vida privada, ha tenido que ser operada de urgencia tras una aparatosa caída en el baño.

Tal y como ella misma ha compartido en sus redes sociales, y después informó Socialité, la colaboradora de Mediaset se ha roto la tibia y el peroné.

Así, en las redes sociales, la experta en realities de Telecinco compartió una fotografía en la que aparece con la pierna escayolada y en silla de ruedas.

Belén Rodríguez. INSTAGRAM BELÉN RODRÍGUEZ

Eso sí, no perdía la sonrisa e incluso agradecía las muestras de apoyo de sus seguidores, a los que, de paso, tranquilizaba sobre su estado de salud. "Muchas gracias por preocuparos. Me he roto la tibia y el peroné, y me operan en los próximos días. Os quiero".