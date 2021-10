Sobera, muy duro con los Gemeliers por sus palabras en 'Secret Story': "Llamar 'guarra' a Adara es indecente"

Telecinco emitió este martes 12 de octubre una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. La gala, presentada por Carlos Sobera, albergó un fuerte encontronazo entre Adara Molinero y los Gemeliers después de que la primera viera un vídeo en el que los cantantes no paraban de criticarla. Se trató de un momento muy tenso y, para la concursante, sorprendente, pues mantenía una relación cordial con los hermanos.

Ocurrió en la Sala de la verdad, una nueva herramienta del concurso. En las imágenes, Jesús y Daniel decían cosas como que su compañera solo abría la boca para decir tonterías, que era una maleducada o que no aportaba nada en las tareas del hogar.

En otros vídeos, Dani, junto a otros concursantes, advertían a Jesús para que no se fiara de la joven, que tenía una buena relación con él cuando se sumó al concurso. "¡Qué bestia! Se me acaba de caer vuestra careta en un segundo, hay que tener poca vergüenza. Falsos de pies a cabeza, no tenéis otro nombre. Estaba equivocada, yo a estas personas aunque haya tenido mis roces, les tenia cariño y siempre les buscaba", exclamó Molinero mientras se llevaba las manos a la cabeza al terminar los vídeos.

Por su parte, Dani dijo que él había calado a Molinero desde el principio, por su actitud durante la prueba en la que era una Diosa: "Las cosas se piden con respeto y con educación, es una persona maleducada, no sabe convivir y no hace absolutamente nada en la casa", sentenció.

Jesús, sin embargo, reconoció haberle dado una oportunidad a su compañera, aunque no le había gustado lo que había visto de ella, pues aseguró que era "poco limpia", unas palabras que encendieron a Molinero. "No lo voy a permitir, no te pases ni un pelo", advirtió. Sin embargo, la cosa no quedó ahí.

Según contó la joven, durante el camino al salón de la casa de Guadalix de la Sierra, los cantantes reiteraron ese mensaje: "Me han llamado guarra", aseveró. Rápidamente, intervino Sobera para darles un toque de atención a los jóvenes:

"Una observación que tengo que hacer y va a ser la primera y última vez que lo hago. No se permite a nadie dirigirse a un compañero con palabras malsonantes ni insultos. Lo de 'guarra' ha sobrado, es una pasada indecente y espero que no se vuelva a repetir nunca bajo ninguna circunstancia", dijo, visiblemente molesto.