Gianmarco se rompe al recordar una pérdida en 'Secret Story': "Los abuelos son los seres más bonitos que hay"

Este martes, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. La gala, presentada por Carlos Sobera, albergó la línea secreta de la vida de Antonio Canales. En ella, el extorero dejó claro que su abuelo había sido una de las personas más importantes de su vida, y no pudo contener el llanto al hablar sobre él.

"Yo no lo recuerdo, yo lo llevo dentro. Me siento una continuación de él porque, cuando me miro al espejo, cada vez me veo más parecido a él", dijo Canales sobre Antonio Rivera, que falleció en 2009. Mientras el concursante hablaba, se podía ver también a un afectado Gianmarco Onestini que, desde plató, no dejaba de intentar enjugarse las lágrimas sin éxito.

Al término de la línea secreta de la vida de Canales, el italiano le explicó a Sobera el motivo de su emoción. Según dijo, acababa de recordar a su abuela, que falleció el año anterior. Además, añadió que le llegó al corazón el cariño y la honestidad con la que el concursante había hablado sobre su abuelo, algo con lo que se sentía muy identificado.

"Me ha llegado mucho el respeto con el que ha hablado tanto de su abuelo como de sus hijos. Que Canales tenga un recuerdo tan bonito de su abuelo me ha emocionado. Los abuelos son los seres más bonitos que hay y son una cosa maravillosa y, cuando se van, te dejan un vacío dentro muy grande", dijo antes de romper a llorar.

Además de consolarle dándole la mano, Sobera quiso saber cómo se sentía Alejandra Rubio, colaboradora en Secret Story y muy unida a su abuela, Mª Teresa Campos: "Yo, por suerte, tengo a mi abuela. El día que me falte no sé qué haré, los abuelos son lo mejor que hay", comentó.