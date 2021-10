Dabiz Muñoz presenta en 'El hormiguero', en exclusiva, su nuevo proyecto: 'RabioXO'

Dabiz Muñoz aprovechó su visita este martes a El hormiguero y su amistad con Pablo Motos para anunciar, en exclusiva en el programa de Antena 3, cuál será su próximo proyecto, que verá la luz a finales de año, RabioXO.

"Este restaurante será algo muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Queremos redefinir nuestros propios códigos a la hora de abrir locales y a la hora de cocinar", señaló el invitado.

Añadió que "RabioXO estará englobado alrededor del mundo pasta. Imagina que coges la palabra pasta y la descontextualizas de cualquier cultura gastronómica. La elevas y la dejas desprovista del todo".

"A partir de ahí crearemos nuestro propio lenguaje alrededor de la pasta, nos saltaremos muchas reglas y derribaremos dogmas, será un diálogo constante entre Italia, China, Turquía, Argentina... algo muy loco, creativamente muy libre y muy rompedor", explicó el cocinero.

El presentador le preguntó al recientemente nombrado Mejor Chef del Mundo en los premios The Best Chef Awards 2021, si en España es donde mejor se come del mundo: "En este país tenemos unos cocineros que son lo puto más y lo llevan siendo muchos años", afirmó el madrileño

"Y la consecuencia de ello es que, a un tipo como yo, que soy de otra generación, le reconozcan internacionalmente", añadió. También destacó que continúa mejorando en su profesión.

"Intento ser la mejor versión de mí mismo cada día y me queda por mejorar muchísimo. Pero no es un trabajo de una sola persona, es de todo un equipo que está detrás conmigo", concluyó el cocinero.