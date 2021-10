Dabiz Muñoz, en 'El hormiguero': "No me siento el mejor cocinero del mundo"

El recientemente nombrado Mejor Chef del Mundo en los premios The Best Chef Awards 2021, Dabiz Muñoz, visitó este martes El hormiguero para comentar con Pablo Motos lo que ha supuesto para él lograr un galardón tan importante.

El cocinero le reconoció al presentador que "no me siento el mejor cocinero del mundo, aunque estoy muy contento por el premio". Y añadió que "tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito. No saco pecho porque me pasen cosas buenas, me cuesta mucho disfrutarlas en su justa medida".

"¿Es el 'síndrome del farsante'?", le preguntó el valenciano, a lo que Muñoz contesto que "no sé si es eso, pero cuando nos dieron este premio al día siguiente me levanté con la resaca de las emociones, llegué a Madrid, a mi restaurante, con la angustia de que lo tenía que cambiar todo después del premio".

Dabiz Muñoz, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Creo que estoy mejorando mucho a nivel personal en los últimos años. Desde hace un año voy a una psicóloga que me ayuda a contextualizar según qué cosas y a vivir la vida un poco más feliz", comentó el chef.

El madrileño explicó que "con mis negocios estoy expuesto cada día al juicio del cliente que es quien te da el éxito o no, más allá de los premios, gestionar esto está siendo una digestión de 15 años ya y sigo en ello...".

También quiso diferenciar entre gestionar el éxito y el fracaso: "Manejo mucho mejor el fracaso porque he tenido muchos episodios y si de algo estoy orgulloso es de mi aptitud ante el fracaso porque me ha hecho llegar donde estoy. Ante el fracaso me crezco, mientras que el éxito me cuesta gestionarlo inteligentemente", aseguró Muñoz.