La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid no ha querido dejar escapar la celebración del Día de la Hispanidad para dar un nuevo toque de atención al Gobierno de España en relación con la descentralización. Minutos antes de que comenzara el desfile, al que han asistido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y donde la mandataria ha asegurado que Madrid "es solidaria y merece ser tratada como es", mientras el regidor ha defendido que la capital "no quiere ser más ni menos" que otras regiones del país.

A su llegada al desfile, Ayuso ha sido ovacionada con gritos de ¡viva la presidenta! por la multitud que se sumaba para celebrar este día, hecho que ha contrastado con la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido recibido con gritos de "okupa" y "parásito".

Antes del comienzo de esta festividad, en una entrevista en Telemadrid, la mandataria autonómica ha revindicado que Madrid "es la tierra de todos, una región solidaria". La 'popular' ha apuntado, además, que si tiene la oportunidad de encontrarse con Sánchez "le manifestará su opinión" contraria a la descentralización.

Por su parte, el regidor madrileño ha señalado que debe reivindicarse que "somos una nación de ciudadanos libres e iguales". En consecuencia, entiende, Madrid "no quiere ser más, pero tampoco ser tratada de menos", respecto al resto de comunidades. No obstante, ha aclarado que "no es enemiga" de ninguna otra autonomía.

"Somos la orgullosa capital, un legado histórico que queremos conservar, proteger y fortalecer y en eso vamos a trabajar", ha continuado el primer edil, quien ve "irresponsable" la postura del Ejecutivo central de "abocar a enfrentamientos". "España no se puede entender sin Madrid y tiene que proyectarse al conjunto del territorio", ha sostenido antes del inicio de la parada militar por el 12 de octubre.

Polémica descentralización

Este domingo, el presidente del Gobierno pedía abrir "un debate" sobre el traslado de "muchas" instituciones públicas fuera de Madrid, donde la mayoría de los organismos del Estado tienen su sede, con el fin de "cohesionar" el territorio nacional. Apenas 24 horas después, Ayuso ha rechazado de plano cualquier iniciativa en este sentido y ha asegurado que su Gobierno "estará en frente" de Sánchez si decide acometer la descentralización. porque supone un "agravio" contra la región y genera "odio" contra ella.

"Quiero que quede claro que destrozar Madrid es destrozar España", afirmó este lunes la presidenta regional, que ve en esta iniciativa un ánimo electoralista. "La izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid", agregó.