PSOE pide al Ayuntamiento modificar trayecto de la línea 25 de la EMT para conectar Campanillas con la UMA

Quero ha explicado que actualmente el autobús circula por la autovía "pero no entra en el campus universitario, porque el equipo de gobierno se enroca desde hace nueve años en la necesidad de modificación de la prolongación del Bulevar Louis Pasteur".

Actualmente, cuando realiza el trazado urbano en la parada de la A-7076 Camino de Santa Inés, a la altura de Parcemasa, se incorpora a la A-357 desde el Centro de Transportes de Mercancías hasta la Comisaría Provincial de Málaga, por lo que "las personas que quieren ir a la Universidad se ven obligados a hacer trasbordo, perdiendo mucho tiempo".

Para el socialista, "no es lógico que el equipo de gobierno no atienda una demanda justa, que desincentive el traslado de las personas a sus facultades, que no impulse el uso del transporte público cuando la solución está en la mano del Ayuntamiento".

Además, ha dicho que "si se obra bien, también se permitirá a los campanilleros llegar al Hospital Clínico y a la Ciudad de la Justicia con la comodidad que un ayuntamiento debe garantizar para nuestros vecinos, sin tener que hacer trasbordo en varias líneas o darse la caminata desde la autovía hasta el hospital y la universidad".

Para ello, Quero ha pedido "voluntad política y que el Ayuntamiento colabore en la financiación para acometer la prolongación del bulevar Louis Pasteur.

En estos términos se ha expresado también el concejal Rubén Viruel, que ha recogido "desde hace años las quejas vecinales a través de la Asociación Evolución". Esta propuesta "pasa por que la línea 25 llegue a la rotonda de acceso del parque cementerio, se encamine hacia las cocheras de Metro Málaga y entre en el campus universitario, posibilitando nuevas paradas para dar servicio a la nueva zona de expansión", ha indicado.

Según los socialistas, la modificación del trayecto "haría que desde el Clínico el autobús llegara a la Ciudad de la Justicia por la avenida Abogados de Oficio, que se incorpore a la avenida Blas Infante en dirección a la Comisaría Provincial de Policía, donde retomaría su trazado actual".

"Esta es la solución lógica, la conocen muy bien los vecinos porque es su propuesta. Lo que no es lógico es que el equipo de gobierno no les escuche", se ha lamentado Viruel, que el pasado 6 de octubre envió esta demanda a través de una carta al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Por su parte, la vicerrectora de Smart-Campus de la Universidad de Málaga, Raquel Barco, ha expresado que el campus ya ha cumplido con su parte, puesto que "el bulevar Louis Pasteur lleva ya abierto al tráfico dos años" en el tramo que compete a la Universidad de Málaga. Queda por comenzar las obras que son competencia municipal, las de la calle Jiménez Fraud, "que son muy necesarias".

Barco ha manifestado que "me consta que la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene redactado el proyecto. En repetidas ocasiones hemos solicitado al Ayuntamiento de Málaga que incluya en sus presupuestos anuales esa obra, pero hasta ahora no ha entrado dentro de sus prioridades", ha zanjado la vicerrectora de Smart-Campus.