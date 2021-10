La delegada del Gobierno valora la labor de la Guardia Civil en la pandemia y el descenso de la tasa de criminalidad

"Cualquier sociedad, región o país daría lo que fuese por tener los bajos datos de criminalidad que tenemos en Extremadura", ha recalcado García Seco durante su intervención este martes en Badajoz en el acto de la patrona de la Guardia Civil.

Así, ha expuesto que el "extraordinario trabajo" desarrollado en los últimos años ha permitido reducir hasta mínimos "casi impensables" los delitos sobre los que la Guardia Civil puede actuar de manera preventiva como robos, tráfico de drogas, hurtos, daños y similares.

Sobre este tipo de delitos, Extremadura cuenta con unas tasas "realmente buenas", ya que está por debajo de los diez delitos por cada 1.000 habitantes al año.

En su intervención, la delegada ha repasado la actividad y labor desarrollada por la Guardia Civil durante la pandemia y ha explicado que más de 2.000 guardias civiles han velado todos los días por el cumplimiento de las normas para frenar la expansión del virus, evitando con su trabajo muchas muertes de vecinos, amigos o familiares, y todo ello "sin dejar de luchar en ningún momento contra la delincuencia y garantizando la seguridad ciudadana".

"Hemos vivido una época difícil, hasta el punto de que el año pasado no pudimos celebrar este acto como os merecéis. Y es precisamente en esos momentos cuando se ve quién tiene de verdad los valores del servicio público, del compromiso y de la lealtad con la sociedad en su ADN, como lo tenéis vosotros", ha dicho.

Además, García Seco ha recalcado que, como no podía ser de otra manera, a ese "esfuerzo ímprobo" la Guardia Civil se une el "indudable valor humanitario" que posee este cuerpo, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

"Sin dudarlo ni un momento fuisteis los primeros en auxiliar a los vecinos cuando no podían salir de sus casas, los primeros en llevar alimentos a centros y residencias cerradas, los primeros en acercar el material escolar a las casas para que los niños pudieran comenzar sus clases escolares, recibiendo y distribuyendo el material sanitario que hacía falta", ha aseverado.

LABOR EN LAS CARRETERAS

Por otro lado, García Seco ha valorado la labor del sector de Tráfico de la Guardia Civil y ha recordado que no hace mucho tiempo más de 170 ciudadanos perdían la vida cada año en las carreteras extremeñas.

"El pasado año y aunque fue año excepcional fueron 24, en 2019, 39 personas fallecieron. Pensadlo bien, de 170 a 30. Treinta fallecidos, sí; pero 140 vidas salvadas cada año, eso es lo que habéis contribuido como nadie a conseguir", ha manifestado.

Al mismo tiempo, la delegada del Gobierno también ha destacado que la Guardia Civil es capaz "de lo más grande y de lo más pequeño". "Aunque no quiero decir que lo pequeño no sea importante, porque creo sinceramente que probablemente fuera una de las cosas más importantes en su vida la ayuda que prestasteis a aquel padre que viajaba con su mujer embarazada, por la noche, y tuvo que asistir al parto de su mujer en el aparcamiento de un restaurante cerca de Don Benito. Creo que veros aparecer en mitad de la noche para auxiliarle no se le va a olvidar nunca en su vida", ha recordado.

EQUIPOS @

En la lucha contra la ciberdelincuencia, la delegada del Gobierno ha apuntado también que acaban de ponerse en marcha los llamados equipos @ (arroba), que se encargarán desde cada provincia no sólo de perseguir los ciberdelitos, sino de asesorar y ayudar a los ciudadanos a evitarlos.

"Como siempre, la Guardia Civil demuestra su capacidad para adaptarse a la sociedad a la que sirve y ofrecerle las soluciones a los problemas que en cada época atentan contra su seguridad. Una vez más, sois un ejemplo para todos", ha destacado.

En esta línea, ha apuntado que uno de cada cuatro delitos conocidos en Extremadura tiene que ver con estas malas prácticas, por lo que ha considerado necesario que se extremen las precauciones y se aumenten los recursos para luchar contra los ciberdelincuentes.

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

García Seco ha mencionado asimismo el "extraordinario" trabajo realizado por la Guardia Civil en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, ya que es la "primera barrera frente los delincuentes" pero sobre todo "el primer punto de apoyo para las víctimas".

En estos últimos años, ha recordado, se ha venido impulsando medidas y recursos para evitar la violencia de género y para proteger a las víctimas, algo que, como ha asegurado, se va a "seguir haciendo".

Para finalizar, García Seco ha manifestado su compromiso con las mejoras necesarias para este cuerpo de seguridad. "El Gobierno de España está muy orgulloso de la Guardia Civil y no va a reparar en esfuerzos para mejorar vuestras condiciones de trabajo, incrementando las plantillas, dotándoos de más recursos y mejores salarios", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que en los últimos cuatro años han sido convocadas 8.485 plazas.

"Así que, sin ambages de ninguna clase, hoy quiero decir aquí que sois extraordinarios: sois los mejores. Y os puedo asegurar que todos los españoles, esta delegada, y el Gobierno de España, estamos orgullosos de vosotros. Es un orgullo contar con un cuerpo como la Guardia Civil, compuesto por hombres y mujeres tan extraordinarios como vosotros y con un compromiso público tal elevado", ha concluido.