El PP celebra el Día de la Hispanidad: "Un día del que sentirnos inmensamente orgullosos"

"Un día para sentirnos inmensamente orgullosos y para reforzar, más que nunca, el sentimiento de unión y solidaridad", ha manifestado Domínguez, según ha explicado el PP en un comunicado.

"El 12 de octubre es un día de celebración de todos los españoles, más aun tras haber atravesado la crisis sanitaria y que ha tenido lamentables consecuencias sociales y económicas", ha defendido.

Domínguez ha indicado que este 12 de octubre es "más importante que nunca hablar de unidad territorial porque es juntos como saldremos de esta crisis como hemos hecho a lo largo de la gran historia de España". "Una historia de la que sentirnos inmensamente orgullosos porque ninguna obra humana es perfecta, pero los españoles tenemos el legítimo derecho de sentirnos orgullosos de qué hicimos durante los tres siglos en los que hicimos de América, del Nuevo Mundo, una extensión de nuestra nación a las que dimos nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra religión y también nuestras leyes", ha señalado.

Por supuesto, desde el PP de Jaén "celebramos este día de Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad con más orgullo si cabe que nunca".

Además, este 12 de octubre es "un día para imaginar juntos un gran futuro para nuestro país, con prosperidad, bonanza y de reactivación económica". "Yo no me imagino ese escenario si no es ayudando a Pymes y autónomos, los que crean empleo y mueven nuestra economía", ha expresado.

"Para ello es esencial hacer una buena política fiscal porque mantener o subir impuestos jamás será un escenario que traiga prosperidad a nuestro país", ha resaltado.

Por último, ha concluido que los gobernantes "deben estar a la altura de las circunstancias y frente a la imposición de los socialistas de subir impuestos o de recuperar aquellos eliminados por el PP, hay un Gobierno de Juanma Moreno que bajará los impuestos porque es la única manera de tener una España mejor, más rica y donde los españoles vivan en un auténtico estado de bienestar".