El Ayuntamiento rechaza la violencia machista con un minuto de silencio

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha lamentado y rechazado el acto de violencia machista y ha recordado que, este lunes, las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento a las 17.00 horas, han parado cinco minutos por el mismo motivo, en aplicación del protocolo acordado por todos los grupos municipales.

En otro orden de cosas, el alcalde, Jorge Azcón, ha afirmado que los altercados, como los ocurridos la pasada madrugada en la plaza del Justicia, no representan a la ciudad y ha apelado al "respeto, solidaridad y justicia".

Ha manifestado que las fiestas del Pilar "tradicionalmente han expresado la mejor cara de nuestra ciudad, la cara del respeto, la solidaridad y la responsabilidad", insistiendo en que las imágenes de lo ocurrido en la plaza del Justicia "no representan a Zaragoza".

"Cualquiera que salga a pasarlo bien y acabe con violencia no nos representa a los zaragozanos", ha continuado Azcón, quien ha condenado a "cualquiera que no sepa respetar a la ciudad y a sus conciudadanos" porque "no tiene espacio en nuestra sociedad" ya que "nuestra ciudad es otra cosa mucho mejor".

Al respecto, Sara Fernández ha realzado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señalando que "siempre hay una buena respuesta", tras lo que ha indicado que "continuamente las Fuerzas de Seguridad están evaluando cada una de las situaciones y adaptando los dispositivos a las situaciones que se van produciendo".