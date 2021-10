Comercios de barrio pagan menos luz con asesoramiento municipal

La subida imparable del precio de la electricidad no solo afecta a los hogares. Miles de pequeños comercios (bares, tiendas, locales...) están sufriendo las consecuencias de un gasto fijo cada vez más elevado, lo que repercute no solo en sus cuentas, sino también en su competitividad. Para asesorar a estos negocios de barrio, la Oficina de la Energía (dependiente del Ayuntamiento de València) ha puesto en marcha una serie de cursos gratuitos de asesoramiento que enseñan a interpretar la factura y proponen una serie de cambios para pagar menos por el mismo servicio.

El programa Comerços Sostenibles, impartido por la cooperativa Aeioluz y financiado por el Consistorio, va dirigido a pequeñas empresas y comercios de barrio de la ciudad, muy afectados por las horas punta de consumo de la nueva factura de la luz, que coinciden con sus horarios de apertura. Entre las acciones realizadas una vez impartido el curso se encuentran el estudio y asesoramiento sobre la factura con información personalizada, la resolución técnica de dudas y tres talleres de formación. Todo ello con actuaciones concretas posteriores, como por ejemplo la reducción de la potencia contratada, el cambio a comercializadoras libres con garantía de origen renovable o cambios de tarifas fijas a reguladas.

A modo de ejemplo se pueden citar los resultados obtenidos por tres pequeños establecimientos: una agencia de viajes, un bar y una tienda que ya han conseguido reducir entre un 25% y un 47% su factura, lo que les ha supuesto, en estos casos, entre 333,81 y 1.537,42 euros anuales de ahorro.

Manuel Alés expone el caso de la agencia de viajes G20 Corporation que, tras una serie de cambios realizados en abril de 2021, estima una reducción de la factura del 34,81%, es decir, de 333 euros anuales. "Estamos contentos, el ahorro ha sido mayor del previsto. De entrada nos guiaron y nos ayudaron a entender la factura, lo que ya fue mucho, y a partir de ahí nos indicaron las posibles opciones. Por ejemplo, teníamos la potencia sobreelevada y según el anterior proveedor no la podíamos bajar. La ajustamos y eso ha supuesto un ahorro considerable. También cambiamos de comercializadora y contratamos una de las que nos ofrecieron, que además nos ofrece energía renovable", explica.

"En las primeras facturas que recibimos pensábamos que se habían equivocado por lo poco que pagábamos"

"Ojalá los hubiéramos conocido antes. Ahora, por ejemplo, con todas las subidas de la luz que se están produciendo, nosotros no estamos alcanzando los ⅔ de lo que pagábamos antes. Estamos contentos con el apoyo recibid, ya que todo ha sido muy fácil», añade. «En las primeras facturas que recibimos pensábamos que se habían equivocado por lo poco que pagábamos", relata Alés.

Algo parecido cuenta Mayte Primo, del bar Bocho, situado en la calle Serpis, que ha conseguido ahorrar un 25,09% anual, es decir, 1.052 euros. "Me apunté a la energía de último recurso, con diferencia horaria. La verdad es que he notado ahorro. También compré un par de programadores para que las neveras no se dispararan todas a la vez. Yo tengo la luz justa, la que gasto. Cuando pongo el aire en verano, el consumo siempre es mayor. Con eso he conseguido que no se vaya la luz y he ahorrado en la factura", explica.

"Estoy muy contenta. He conseguido ahorrar un 25% en consumo eléctrico del bar, lo cual es mucho dinero"

"Hace tiempo ya puse luces LED de bajo consumo, pero no conseguía ahorrar tanto. Lo de ahora ha sido fundamental. Si hicieran más cursillos, estaría muy interesada en seguir participando y también en alguna comunidad energética de placas solares, me encantaría porque es un ahorro y la energía es más limpia, más aún con el sol que tenemos en València", asegura.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, afirma que el Ayuntamiento pretende que los valencianos "avancen en la línea de trabajo de la Oficina de la Energía y mejoren su contrato de la luz. Además –añade– trabajamos para cambiar los reglamentos para que todas las personas puedan instalarse en sus tejados placas fotovoltaicas o adherirse a comunidades energéticas para que rebajen el recibo de la luz y sean eficientes energéticamente», explica. «Hemos promovido acciones durante los últimos años para garantizar el derecho a la energía que tienen todas las personas. Y ayudaremos a las familias, a las personas autónomas, a los pequeños comercios", concluye.

Talleres para entender la factura

La Oficina de la Energía también ha organizado talleres formativos presenciales y en línea para informar de los cambios de la nueva tarifa de la electricidad vigente desde el 1 de junio. Esta iniciativa se centra en informar de los nuevos tramos (la energía es más cara de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas) y se completa con citas de asesoramiento personalizadas.

Desde que abrió sus puertas hace dos años, la oficina municipal ha asesorado gratuitamente a unas 3.840 familias y profesionales para ahorrar una media de 285 euros al año en sus facturas de la luz.