Barcelona pone en marcha el plan especial de mejora de la limpieza de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el plan especial de limpieza de la ciudad 'Cuidem Barcelona'.

Las primeras actuaciones que se han llevado a cabo este lunes han consistido en varias acciones de "limpieza integral y puesta al día del mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad”, según ha explicado el regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica, *Eloi Badia.

➡ Donem el tret de sortida al Pla #CuidemBCN

➡ Actuacions de neteja integral i posada al dia del manteniment en diferents punts de la ciutat.

🚿Aquest matí els nostres treballadors/es han estat a Plaça Castella, Plaça dels Àngels i entorns. pic.twitter.com/iWDzmAwVMS — Eloi Badia Casas (@eloibadia) October 11, 2021

Las primeras acciones de limpieza se han realizado en el distrito de Ciutat Vella, en la plaza de Castilla, la plaza de Àngels y en los alrededores de estas dos plazas.

También se han realizado actuaciones en el distrito de Sants-Montjuïc, en la plaza de la Olivereta se han limpiado los juegos infantiles y los contenedores y se han sacado los grafitis.

70 millones de euros en reforzar la limpieza en 350 puntos

El plan 'Cuidem Barcelona' cuenta con una inversión de 70 millones de euros desde este octubre y hasta 2023 para reforzar la limpieza y el mantenimiento en los 350 puntos de la ciudad que más lo necesitan.

El plan atiende a una propuesta de JxCat que se aprobó por unanimidad en el pleno del 29 de septiembre y llega después de que el Barómetro semestral de junio del Ayuntamiento señalara la limpieza como la quinta preocupación de los barceloneses.

El equipo municipal ha reconocido que las medidas que se han puesto en marcha este año contra la suciedad "no han sido suficientes" y ha destacado que el plan, que prevé un refuerzo de personal que no ha concretado y "se irá "afinando", supondrá un aumento inmediato del baldeo. Se espera así, ha dicho, acabar con los malos olores en episodios de escasez de lluvias.

De entre los 350 puntos donde se reforzará la limpieza, el Ayuntamiento se ha marcado 10 como prioritarios, en los que se empezará a actuar este octubre: El Pou de la Figuera (Ciutat Vella), el entorno del Mercat de Sant Antoni (Eixample), la plaza de Santa Madrona (Sants-Montjuïc), el mercado de Les Corts (Les Corts), la plaza de Sant Vicenç de Sarrià (Sarrià - Sant Gervasi), la riera de Sant Miquel (Gràcia), la plaza de Pastrana (Horta-Guinardó), la plaza Roja (Nou Barris), la plaza de la Trinitat (Sant Andreu) y la rambla del Poblenou a la altura de Doctor Trueta (Sant Martí).