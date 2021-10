Este lunes, Cuatro emitió el debate de La última tentación. Al programa, presentado por Sandra Barneda, acudió Bela Saleem. La joven mostró unos mensajes que ilustraban lo que adelantó en el reality: que, mientras era novio de Lucía Sánchez, Isaac Torres le propuso que hicieran un viaje en pareja.

Hasta la fecha, se sabía que Torres y Saleem habían pasado unos intensos días juntos, pero ambos coincidían en decir que eso había ocurrido fuera de la relación del catalán con Lucía. Sin embargo, con la conversación sobre el viaje a Ibiza no ocurrió lo mismo.

Los mensajes fueron leídos por Suso Álvarez, que se puso en la piel de Lobo; y por la propia Bella, aunque Nagore Robles afeó la mala interpretación de la joven. En ellos, se pudo ver cómo Torres le proponía hacer un viaje a solas a Bela unos días en los que Lucía, su amiga, celebraría una despedida de soltera.

"Mejor solo que mal acompañado", respondió Bela. Mientras que esta mostraba su animadversión hacia el viaje destacando, por ejemplo, el precio del vuelo a la isla pitiusa; el catalán no paraba de insistir mostrándose dispuesto a cambiar el destino por Valencia, donde vive la joven, para hospedarse en su casa.

Con tono jocoso, la influencer afeó la vestimenta habitual de Torres, llamándole "cani" y asegurando que le prefería sin ropa por su estilo. "Yo también te prefiero sin ropa", respondió él, sin tapujos.

Flipando con los mensajes de Bela e Isaac 😱



🔴 #TentaciónDBT4 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/5JFK69SezM — La Última Tentación (@islatentaciones) October 11, 2021

Entre los colaboradores ocurrió lo imposible: coincidieron al detectar que Torres tenía intención de serle desleal a su novia. "¿En qué otro plan no puede entrar Bela? Quiero decir: tú puedes seguir haciendo los planes que haces con tus colegas pero, ¿qué plan no puedes hacer a no ser que venga Bela? Es cornamenta", comentó Nagore Robles.