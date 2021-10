Jaime, en 'First dates': "Una de mis novias me llegó a dejar 93 veces en año y medio"

Jaime acudió a First dates este lunes en busca del amor, que le había sido esquivo en sus últimas tres relaciones: "Mi primera novia no me presentó a su familia en tres años; la segunda me llegó a dejar 93 veces en año y medio; y de la tercera mejor no hablamos", le dijo a Carlos Sobera.

"Creo que me han dejado tantas veces porque, básicamente, se aburren, acaban encontrando algo mejor o que les pega más que yo. Por eso vengo a buscar a una chica que, básicamente, no esté loca", añadió el madrileño.

Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

"Me considero friki porque llevo jugando a la Play Station desde los 6 años, juegos de mesa desde los 10 y me gusta el mundo del cosplay, me disfrazo de fauno", afirmó el técnico informático.

Su cita fue Amatista: "Me llamo así porque a mi madre le encantaba esa piedra", explicó la barcelonesa. Nada más ver a Jaime, la tatuadora comentó: "Va vestido con una camiseta de un videojuego... ¡Otro friki no, por favor!".

Tras conocerse en la barra del local de Cuatro pasaron a la mesa para cenar y ver si Jaime no era tan friki como Amatista pensaba o, por el contrario, su amor por los videojuegos y el cosplay lograría arruinar la cita.

Pero el madrileño no consiguió encaminar la velada por el lugar correcto, ya que criticó los tatuajes: "Porque donde te los pones la piel no transpira y no puedes hacer deporte", algo que no gustó a la tatuadora.

Jaime y Amatista, en ‘First dates’. MEDIASET

La barcelonesa también sorprendió a su cita cuando comentó que tenía "mecanofobia, miedo a las máquinas, y también tengo megalofobia, que es miedo a las grandes, a las industriales tipo excavadoras, no puedo".

"Me ha parecido una falta de respeto que se riera de mis fobias, no son una tontería", señaló Amatista tras ver la reacción de Jaime al contárselo y abrirse a él de forma sincera.

Compartir tus fobias y que la reacción de la otra persona sea como esta 😲👇



¿Cómo reaccionarías tú? 🤔#FirstDates11O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/lFBCoXjUsD — First Dates (@firstdates_tv) October 11, 2021

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con la tatuadora: "Molaría, me lo he pasado muy bien con ella". Pero Amatista, en cambio, no quiso volver a quedar con el técnico informático: "No he visto química con él, solo amistad".