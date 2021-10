El trabajador de Vestas que viaja en bicicleta a Dinamarca llega a Bruselas y se reúne con eurodiputados gallegos

En concreto, en la ciudad sede de las instituciones comunitarias han mantenido un encuentro con los eurodiputados Francisco Millán Mon (PP) y Nicolas González Casares (PSdeG), así como con la portavoz del Bloque en Europa, Ana Miranda.

La nacionalista, según informa en un comunicado, ha llamado a "frenar la desindustrialización" de Galicia, un proceso que es "especialmente preocupante en la comarca de A Mariña". "Sin industria no tenemos futuro", ha destacado Miranda, quien defiende la aplicación de un plan de empleo e industrialización para la comarca lucense.

En este contexto, el BNG defiende la paralización del ERE que presentó Vestas para la planta de Chavín, con 115 puestos de trabajo anunciados, ya que considera que no hay "ninguna razón objetiva" que lo justifique: "Es paradógico que quieran cerrar una fábrica de aerogeneradores cuando por otro lado asistimos al fomento de instalación de parques eólicos que expolian nuestros recursos".

De hecho, Miranda ha urgido la derogación de la reforma laboral, ya que el ERE, según ha denunciado, "no podría ser llevado adelante" en caso de que este no estuviese en vigor. "La realidad es que PP y PSOE no están haciendo nada para salvar los puestos de trabajo en Galicia", ha añadido la portavoz del Bloque en Europa.

Alejandro Paleo partió el pasado domingo 3 de octubre desde la planta de Chavín hasta la ciudad danesa Aarhus, donde se encuentra la sede de Vestas, para entregar a los directivos una carta en la que el comité de empresa solicita que no se cierre la factoría.