El PSCyL ironiza con el "éxito" en muchos de los objetivos del Plan de Promoción Industrial

Tras la intervención inicial en la que la consejera de Empleo e Industria ha presentado los datos del balance del PDPI, González Reglero ha intervenido para recalcar que muchos de los objetivos marcados para 2020 no se han llegado a cumplir y algunos se han "dulcificado". Además, ha preguntado si el informe de evaluación lo ha elaborado una empresa externa "vasca", algo que posteriormente la consejera ha precisado que se ha realizado con trabajo de los funcionarios y la contratación de una consultora externa privada "con sede en Valladolid".

Después de dos horas de duración, la comisión ha transcurrido con un intercambio de impresiones en el debate hasta el turno final de preguntas por parte de otros procuradores distintos a los portavoces, cuando las expresiones en voz alta de varios representantes del PSOE han motivado varias llamadas de atención de la presidenta de este órgano, la procuradora de Ciudadanos Blanca Delia Negrete.

El procurador socialista ha calificado irónicamente de "éxito" el incumplimiento de objetivos o el descenso de indicadores económicos como el índice de producción industrial, el valor añadido bruto de la industria manufacturera o el incremento del desempleo.

En su turno de réplica, Ana Carlota Amigo ha recalcado que muchos de esos indicadores han evolucionado de manera negativa debido a la crisis causada por la pandemia del COVID-19. "Parece que para usted la pandemia no ha pasado, que no ha estado la industria cerrada muchos meses en 2020", ha apostillado la consejera.

El procurador socialista también ha aprovechado para hacer referencia a las informaciones de la pasada semana sobre las peticiones de penas por parte de Fiscalía para los encausados en la denominada Trama Eólica, algunos de ellos altos cargos de "la anterior consejería" del PP en la Junta. Por ello, ha preguntado si esa situación "no crea incertidumbre" en los castellanoleoneses.

Ana Carlota Amigo ha respondido con una defensa de la "transparencia" del actual Gobierno formado por el PP y Ciudadanos. "Esta legislatura ningún cargo de la Junta ha sido imputado, no ha habido ningún caso de corrupción, lo que hay es mas transparencia que nunca. En eso sentido la oposición no puede criticarnos", ha aseverado tras incidir en que "lo que crea incertidumbre" a su juicio son decisiones del Gobierno de España como la subvención a una empresa como Plus Ultra.

Por su parte, el representante del Grupo Mixto en la Comisión y procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha reclamado que el Plan, sobre todo en el apartado del específico territorial para Ávila y su entorno "no quede en papel mojado", al tiempo que ha reivindicado la pendiente realización de la autovía A-40 (Cuenca-Toledo-Ávila) en el tramo por la provincia abulense.

Pascual ha recordado que el propio parlamento regional aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a realizar y finalizar la A-40 y ahora, "tanto la llegada de dinero desde Europa como con la negociación de los presupuestos es una "buena oportunidad" para su construcción".

En cuanto al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la procuradora Inmaculada Gómez, ha subrayado el esfuerzo que se ha llevado a cabo para que la industria sea más "proactiva", y ha reclamado que el "intenso" coste de la prestación de servicios no sea "óbice para fortalecer la competitividad".

También ha apuntado, en un argumento planteado posteriormente por el procurador socialista, que resulta "llamativo" que entre Valladolid y Burgos aglutinen más del el 50 por ciento del empleo industrial, lo que supone un "desequilibrio bastante grande", en el que ha reclamado trabajar de cara al II PDPI.

El representante del Partido Popular, Alberto Castro Cañibano, ha querido poner en valor el trabajo que se ha tenido que realizar durante la pandemia, por lo que considera "justo" que el PDPI se evalúe con una "foto estática" en la que se tenga en cuenta lo que ha ocurrido en el último año y medio.

Pero ha defendido que, aunque la gente pueda pensarlo, la industria en Castilla y León "no está por debajo de la media española", pues los datos hoy referidos así lo muestran si se tiene en cuenta factores como la extensión y la despoblación.