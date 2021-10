El Gobierno defiende descentralizar instituciones de Madrid: "La mayoría de los españoles lo quieren"

"Necesitamos que las instituciones tengan una presencia a nivel territorial que supere los límites tradicionales de la capital". Con esa frase la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró la intención del Gobierno de descentralizar las instituciones de Madrid, un debate que ha puesto sobre la mesa el presidente Pedro Sánchez y que ha desatado reacciones de todo tipo. Hay partidos, como Cs, que no lo ven mal, pero piden concreción, mientras que desde el PP consideran que se trata de un "globo sonda" para que no se hable de otros temas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que es un "ataque más" a la región por parte del Ejecutivo central.

Montero, en cambio, quiso dejar claro que no se trata de hablar "de la posición del Gobierno respecto a Madrid", sino de demostrar que la geografía española es "muy rica y diversa". Moncloa quiere repartir protagonismo. "Se trata de llevar adelante una vocación de reconocimiento de todas las singularidades y las situaciones que hay en los territorios. Aquellos que somos de fuera de la capital siempre hemos anhelado un mayor protagonismo de la vida política sobre las instituciones que tenemos a nivel central", sentenció la ministra.

Ayuso no acoge la medida de forma positiva, ni mucho menos, y acusa a Sánchez de "buscar votos" en otros territorios porque dan "Madrid por perdido". Para ella, "destrozar Madrid es destrozar España". La presidenta madrileña se propone hacer frente a las medidas que quiere lanzar el Gobierno. "Yo creo que el presidente del Gobierno y los socialistas no entienden que todos los países tienen una capital, que la capital de España se llama Madrid y que lo es desde hace cinco siglos", avisó. Y quiso terminar con un mensaje: "En Madrid viven españoles de todos los rincones. Madrid es una capital muy querida por todos los españoles".

"Lo que este Gobierno pretende es compartir estado. No significa sustraer la capitalidad"

La dirigente popular asegura que el Ejecutivo busca que la gente "odie Madrid" y por eso le lanzó un órdago a Sánchez. "Nos tendrá enfrente, desde luego, para dar esta batalla que no beneficia a nadie, no soluciona nada y solo afecta a la vida diaria de los ciudadanos", dijo con dureza, mientras que el discurso del PP incide en que se trata de un "globo sonda" de Moncloa para que no se traten otros asuntos más importantes. De hecho, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida este debate "se abre porque Sánchez solo actúa en clave de confrontación", como ya hiciera, siguió, en la campaña, cuando al PP "se le tildaba de tabernario, machista, homófobo".

El cruce de reproches se acentuó además con la intervención de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que negó las alertas de Ayuso y Almeida. "Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este Gobierno pretende es compartir estado. No significa sustraer la capitalidad, todo lo contrario, significa hacer más grande a España, si conseguimos compartir estado hasta el último rincón de nuestro país", explicó.

Según Rodríguez, la descentralización va "en línea muy distinta" de lo que "no dice Ayuso", pero sí proponen sus socios, en alusión a Vox, "el desmantelamiento del estado de las autonomías". Fue rotunda en este sentido: "Es lo que escuchamos en boca de sus socios y tal vez es sobre esto sobre lo que debería explicarse". En esa línea se posicionó también la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que cree "sensata" la medida. "Madrid es una ciudad y comunidad generosa, que equilibra y me parece una propuesta completamente sensata y que a Madrid no le va a castigar en absoluto", comentó.

"El PSOE está vendiendo España"

En el caso de Vox, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, sostuvo que "no es coincidencia que esto llegue en el mismo momento que llegan los Presupuestos", porque para la formación se enmarca en "las cesiones" que hace Sánchez "a los separatistas, independentistas y nacionalistas". Considera Vox que el PSOE "está vendiendo España".

En el resto de formaciones, como en el caso de Ciudadanos, la conclusión es un poco de incertidumbre. A los naranjas no les parece mala idea, pero quieren más detalles, según expresó su portavoz Edmundo Bal. Considera que "puede parecer razonable", pero alertó de que se pueda utilizar para "la invocación de privilegios y ser la voz del antimadrileñismo".

La idea que quiere plantear el Gobierno, y que va tomando forma al menos en términos de debate entre partidos políticos, podría equipararse en cierto modo con la estrategia que sigue la Unión Europea con sus agencias, que están repartidas por los diferentes Estados miembros (aunque el eje central se mantenga en Bruselas).