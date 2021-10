La pasada semana, Kiko Matamoros sorprendió a todos con su sinceridad en Lo que tú digas, podcast de Álex Fidalgo en el que se abrió en canal y contó ámbitos íntimos de su infancia de los que nunca había hablado. Entre ellos, estaban los malos tratos que recibía en casa por parte de su padre, algo sobre lo que volvió a hablar en Viva la vida.

"A mí en mi casa y en el colegio me daban unas somantas de palos increíbles. Algunas salvajes", confesó en el programa de radio. "Recuerdo un puñetazo que me dio mi padre que sangraba mucho por la nariz y yo me di otra vez contra la pared para que no parase de sangrar. Pensaba: 'a ver si me muero ya'".

Pero este domingo, el tertuliano aseguró que este comportamiento era propio de "la educación militar": "Las letras entraban con sangre". "Esto pasaba en el franquismo puro y duro. En los colegios, las agresiones y determinados tipos de abusos, estaban a la orden del día", añadió.

"A mis hijos no les he puesto una mano encima en la vida, precisamente por el rechazo que me produce esa educación", aseguró en el programa de Emma García.

Esta situación tan terrible provocó que se marchara joven de casa, aun así, explicó visiblemente emocionado en Viva la vida que no le guarda "ningún rencor". "Todos nos equivocamos... Yo a mi padre le quiero mucho y le agradezco estar aquí. La mitad de mi vida se la debo a él", declaró.