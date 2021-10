Investiguen la bolcada d'un camió de la brossa de matinada a València

No obstant açò, la Policia Local va localitzar l'home, que no va voler col·laborar amb els agents, posteriorment a l'hospital, al que havia acudit pels seus propis mitjans, han detallat les mateixes fonts.

El sinistre ha ocorregut sobre la una de la matinada d'aquest dilluns, quan el camió circulava a l'altura del número 15 de l'avinguda Maestro Rodrigo, segons informa el diari 'Las Provincias'. Després dels primers avisos d'alerta de testimonis es pensava que el conductor havia quedat atrapat.

No obstant açò, després de diverses gestions, els agents van localitzar l'home a l'hospital, al que havia acudit pel seu compte en busca de ajuda mèdica per a les lesions patides.

La Policia Local, informa el diari, tracta de determinar si el camió circulava a una velocitat excessiva i si aquesta circumstància va provocar la bolcada o si, per contra, va confluir alguna altra circumstància, com per exemple una maniobra per a esquivar a un altre vehicle, malgrat que en la zona només estava el camió bolcat. També indaguen els agents si no va respectar un semàfor en roig.