Escala a Castelló esgota les reserves prèvies i preveu aconseguir les 15.000 visites en quatre dies

La IV edició d'Escala a Castelló preveu aconseguir les 15.000 visites després d'un cap de setmana durant el qual han recorregut les quatre embarcacions participants unes 6.500 persones -2.000 el dissabte i 4.500 el diumenge-.

La Nao Victoria, el Galeón Andalucía, el Pascual Flores i el Cervantes Saavedra, així com el campament mariner i les activitats complementàries organitzades entorn de la visita als navilis històrics estan sent un reclam per a la ciutat i contribueixen a consolidar Castelló com a destinació turística, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Les reserves prèvies s'han esgotat tots els dies, encara que puntualment s'ha ampliat l'aforament inicial en funció de la demanda i tenint en compte les mesures de prevenció i protecció davant la Covid-19 vigents. "Vull destacar la bona resposta del públic a aquesta quarta edició d'Escala a Castelló, que ha esgotat les entrades disponibles amb reserva prèvia i està servint per a ancorar aquest esdeveniment a la nostra ciutat", ha destacat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco.

Durant el cap de setmana també s'ha realitzat amb èxit la primera visita a escala amb llengua de signes a càrrec de membres de l'Associació de persones sordes de Castelló (Apesocas), que era una de les novetats que incorporava aquesta edició. I el dissabte es va disparar una mascletà, a càrrec de pirotècnia Peñarroja, amb la presència d'autoritats i dels capitans de les quatre embarcacions presents en Escala a Castelló.

Durant la jornada de hui i demà, durant tot el dia, continuen les visites a les embarcacions històriques i les activitats complementàries, el programa de les quals es pot consultar a la web oficial: