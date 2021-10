HOSBEC rebutja una taxa turística municipal i adverteix que València es trobaria en desavantatge

En un comunicat, insisteix que no veu cap necessitat d'engegar aquesta figura impositiva, "molt menys si tenim en compte que el sector està encara sumit en la més greu crisi que ha patit en la seua història i que encara queden molts mesos de dificultats per davant".

"Amb unes pèrdues de més de 1.500 milions d'euros que tardarem molts anys a recuperar, ens indigna especialment que es tracte aquest assumpte amb la frivolitat amb la qual es fa: intentant fer populisme i guanyar suports públics insinuant que aquesta taxa turística acabarà amb alguns dels problemes estructurals de la Comunitat Valenciana, com la vivenda, la sanitat o l'educació", assevera.

I és que, per a HOSBEC, el problema de fons és el finançament autonòmic, un tema en el que garanteix que ha defensat i defensarà al govern valencià "en totes les seues reivindicacions".

Al seu juí, la Comunitat Valenciana té una realitat turística que no pot comparar-se amb cap altra: "No és París, ni Barcelona ni Balears, sí un producte molt sensible al preu que es veuria perjudicat de portar avant una mesura com la qual han proposat des d'algun dels socis del govern valencià".

"REGNE DE TAIFAS"

"No creiem que els municipis governats per PSOE o PP caiguen en aquest regne de taifas que es vol proposar i no engegaran als seus municipis cap impost addicional", afirma el president de la patronal, Toni Mayor.

El municipi que creu que més clarament podria quedar afectat seria València, ja que adverteix que "amb una taxa se situaria en clar desavantatge competitiu respecte a ciutats amb les quals es bat en els mercats de negocis cada dia com Madrid, Sevilla, Màlaga, Vigo, Bilbao o Zaragoza.

HOSBEC sosté que totes són destinacions sense taxa que serien triats de forma preferent doncs "tenen iguals o millors connectivitats, iguals o millors instal·lacions i una oferta hotelera summament competitiva". Per tant, en la seua opinió, insinuar si més no una taxa futura en un escenari de previsió de caiguda de més del 20% del mercat MICE (turisme de negocis), "no serà mai una bona estratègia per a la recuperació".

"Entre les comunitats autònomes amb rellevància turística, la Comunitat Valenciana és la que està a la cua, a molta diferència de les quals tenen una major despesa turística", recorda, i demana que tot el que es recapte per taxa es pose en mans dels consumidors perquè puguen gastar més en la seua estada turística: "Açò és el que fomenta l'ocupació i la generació de riquesa i el que de veres pot elevar l'aportació del turisme en impostos que ja frega, en l'últim any prepandemia, els 4.000 milions d'euros".

És més, la patronal tem que la taxa turística farà que cresca la comercialització turística irregular de vivendes que "no pagaran cap impost i que incrementarà l'economia submergida i que agreujarà els problemes de vivenda per a lloguer de llarga estada del que tant s'està parlant en els últims dies".

Divendres passat, la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments turístics (CEHAT) va advertir que en els centres urbans i zones turístiques de major demanda, la proliferació dels pisos turístics ha significat una caiguda superior al 25% de l'oferta de les vivendes en lloguer, després de detectar una relació directa entre l'increment de preu en aquestes zones i la proliferació d'aquest tipus d'allotjament, "en molts casos, il·legal".

EL 60% A BENIDORM, VALÈNCIA I ALACANT

Segons les estimacions d'HOSBEC, el 60% de la recaptació d'una taxa turística municipal es concentraria als municipis de Benidorm, València i Alacant. La Comunitat va registrar 30 milions de pernoctacions hoteleres en 2019, de les quals el 60% van tindre lloc entre Benidorm (11,5 milions), València (4,3) i Alacant (2), per davant de Peníscola (1,6) i Gandia (1), d'acord a les dades de l'INE recaptats per la patronal.

Paral·lelament, recorda que la Comunitat se situa a la cua en ingressos de les comunitats amb potencial turístic, també segons l'INE, ja que per davant estan Andalusia, Balears, Catalunya, Canàries, Madrid i Euskadi.