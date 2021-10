El Gobierno pide "hablar bien de España" a Casado y acusa a Ayuso de confrontar: "Cada día necesita una excusa"

El Gobierno se defiende tras los ataques llegados desde el Partido Popular por parte del líder de los populares, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al primero le ha pedido que haga una muestra de su patriotismo y que "hable bien de España" y a ha acusado a la presidenta madrileña de "necesitar cada día una excusa" para confrontar con el Ejecutivo o con su presidente, Pedro Sánchez.

En estos términos se ha expresado este lunes la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, tras las declaraciones de Casado en las que aseguraba que España iba a quebrar y las de Ayuso diciendo que frenará cualquier plan que saque instituciones de Madrid en el debate sobre la descentralización de las instituciones que pretende acometer el Gobierno.

En una entrevista concedida al diario El Mundo este domingo, el líder de la oposición aseguró que España se dirige a la quiebra. "España está quebrada. Aviso: como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado", señaló Casado, que aseguró que "no es catastrofismo, es realismo y es responsabilidad". La también ministra de Administración Territorial y Función Pública ha pedido al presidente del PP que aproveche el día de la fiesta nacional del 12 de octubre para reflexionar sobre la oposición que ejerce y le ha recomendado "hablar bien de España". "Ahora que va todo en marcha, que la recuperación es imparable, que los datos macroeconómicos nos acompañan, estaría bien que el señor Casado dejase de una vez por todas los bloqueos y los catastrofismos infundados", ha señalado.

Dura en sus palabras también ha sido Ayuso, que este lunes ha acusado a Sánchez de querer "destrozar y descapitalizar" Madrid por abrir el debate sobre la descentralización de las instituciones estatales. "Quiero que quede claro que destrozar Madrid es destrozar España", ha afirmado la presidenta regional, que ve en esta iniciativa un ánimo electoralista. "La izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid", ha agregado.

"Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este Gobierno pretende es compartir estado. No significa sustraer la capitalidad, todo lo contrario, significa hacer más grande a España, si conseguimos compartir estado hasta el último rincón de nuestro país", ha respondido la portavoz del Ejecutivo. En este sentido, ha tildado de "forzadas" las declaraciones de Ayuso, de la que ha dicho que "parece buscar cada día excusas para confrontar". Según Rodríguez, la descentralización va "en línea muy distinta" de lo que "no dice Ayuso", pero sí proponen sus socios, en alusión a Vox, "el desmantelamiento del estado de las autonomías". "Es lo que escuchamos en boca de sus socios y tal vez es sobre esto sobre lo que debería explicarse", ha agregado.