Purgatori 2017 de Família Torres, millor vi català de l’any

Purgatori 2017 de Família Torres, de la DO Costers del Segre, ha estat reconegut com a millor vi català del 2021 durant la gala de tardor dels Premis Vinari celebrada aquest divendres al VINSEUM de Vilafranca del Penedès. A la cerimònia també s'ha lliurat el Premi al Millor Vi Escumós, que ha recaigut en Carles Andreu Brut Nature 2017, de la DO Cava.

Són els màxims guardons d'una competició que enguany ha comptat amb un total de 850 vins inscrits d'arreu del territori català. Pel que fa al premi a la Trajectòria Professional, aquest ha estat per a Miguel A. Torres, considerat un "visionari" del sector per la seva implicació i lideratge en nous mètodes de conreu per combatre el canvi climàtic.

El millor vi del 2021 és un vi negre elaborat amb les varietats carinyena, garnatxa negra i syrah, fet amb raïm de la finca del Mas de l’Aranyó, a Lleida. Es tracta d'una parcel·la coneguda com a Finca dels Desterrats', perquè hi enviaven monjos de l’abadia de Montserrat a fer penitència amb la finalitat de treballar la terra i produir aliments, segons ha recordat l'organització del certamen.

Pel que fa al millor cava, el Brut Nature 2017 del celler Carles Andreu és un escumós que neix a la Conca de Barberà i que està elaborat amb macabeu i parellada. Es tracta d’un brut nature que ha sortit al mercat després d'una criança de 48 mesos. Ha estat l'escumós més ben puntuat a la categoria d'entre 30 i 60 mesos de criança.

D'altra banda, els Vinari han reconegut els millors vins en les categories blancs, negres i escumosos. En la categoria de Blancs amb criança ha despuntat Blanc de Negres 2019 del Celler Dosterras (DO Montsant), mentre que el Millor Negre amb Criança ha estat per al Tocat de l’Ala 2018 (DO Empordà).

Pel que fa al Vinari Gran Or en la categoria d’Escumosos Rosats, se l'ha endut Castell d’Or Brut Rosat (DO Cava al Penedès), i l'Escumós d'entre 18-30 mesos més ben valorat ha estat Summum Lacrima Baccus Brut Nature Reserva 2018, de Mont Marçal Vinícola (Do Cava al Penedès).

Respecte el Vinari Gran Or per a escumosos de més de 60 mesos, ha estat per a l’Indomable 2014 de Mas Candí (Corpinnat). Finalment, el Vinari Gran Or de Vi Dolç, Ranci o de Postres se l'ha el Puig de les Guilles 2012 del Grup Oliveda (DO Empordà).

Pel que fa a la resta de guardons, el celler Vilarnau (Sant Sadurní d'Anoia) ha estat reconegut com a Millor Projecte Ecològic, mentre que La Carretera del Vi ha guanyat el Premi a la Millor Iniciativa d'Innovació i Dinamització Enoturística, i La Nit de les Garnatxes del Celler de Capçanes ha rebut el Premi a la Millor Etiqueta.

Respecte el guardó a la Millor Tastadora, aquest ha estat per a la periodista Sílvia Culell, i el premi al Millor Celler, per a Vallformosa.

Aquesta ha estat la segona gala dels Vinari d'enguany, ja que a l'estiu es va celebrar per primer cop una gala d'estiu per premiar els vins joves, les millors vinyes i les millors iniciatives enoturístiques.