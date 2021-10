Podem demana la compareixença de Calero per justificar l'actuació policial del 9 d'Octubre

En un comunicat, Lima ha rebutjat les explicacions que ha donat aquest dilluns Calero, qui ha afirmat que "va prevaler abans que res la seguretat" i que la Policia es va limitar a desplaçar agents entre el públic i la zona acordonada per a vetlar per la seguretat dels assistents a la processó, l'organització de la qual competeix al consistori.

La també síndica d'Unides Podem, per contra, ha insistit que se'ls va impedir accedir, ha advertit que és un fet "injustificat" i ha qualificat de vergonyoses les justificacions de la delegada al·legant risc molt elevat que "individus d'ideologia oposada pogueren generar una situació d'alarma i violència com la de 2017".

"La realitat és que en la zona en la qual es trobaven esperant els militants no es va produir cap tensió. El fet que es justifique el veto dels partits d'esquerres no fa sinó corroborar el discurs de la dreta i extrema dreta que si va veure com els partits d'aquesta ideologia van desfilar sense cap tipus de problema i se censurava a les agrupacions progressistes", ha asseverat.

Pilar Llima també ha afirmat que "el propi regidor de Seguretat de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, havia explicat a la portaveu de Podem València qui es va encarregar que tant els seus militants, els músics que els acompanyaven, com les banderes i altres elements ornamentals compliren tot l'establit per a la seguretat". "Durant el recorregut -ha puntualitzat-, estaven clarament indicats amb cartelleria el bloc polític al que Podem, PSPV i Compromís no van poder accedir".

Es tracta, al seu juí, d'una circumstància inaudita que "els partits d'esquerra i progressistes hagen vist conculcat el seu dret de participació. És més, ha criticat que la delegada "ja ha demostrat en anteriors ocasions una manera d'actuar molt allunyada de la ciutadania, com va ocórrer en la manifestació a favor de Pablo Hásel en la qual les forces de seguretat van actuar amb excessiva contundència o en la manifestació feixista en Benimaclet que es va permetre, mentre s'impedia als veïns mostrar la seua disconformitat".