La Mutant acull la primera representació a Espanya de 'Les autres', últim espectacle d'Anton Lachky

20M EP

NOTICIA

La sala La Mutant de València acollirà el pròxim 17 d'octubre, per primera vegada a Espanya i com a part de la proposta del Festival Circuito Bucles 2021, la representació de 'Les autres', l'últim espectacle firmat i coreografiat per l'eslovac Anton Lachky, segons ha informat el centre cultural en un comunicat.