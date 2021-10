Hostelers denuncien la seua "indefensió jurídica" després de la suspensió de l'ampliació de terrasses

En un comunicat, el col·lectiu ha assenyalat que quan falten "menys de 12 hores perquè poguera entrar en vigor la suspensió de les terrasses", la resolució de la Junta de Govern "no ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província ni s'ha comunicat formalment a les pimes afectades".

Per açò, ha considerat que l'anunci realitzat per l'Ajuntament "quedaria sense efecte, al no tindre la base documental ni la tramitació formal que li correspon una mesura d'aquestes característiques".

La Coordinadora, que es manté per tant "pendent de qualsevol actuació" de l'Ajuntament, ha garantit que "no pretén renunciar a cap actuació ni defensa jurídica dels drets de les pimes, acudint als tribunals amb caràcter immediat si fóra necessari".

En aquesta línia, ha criticat l'"ofuscació" que considera que segueix l'Ajuntament de València amb la suspensió de l'ampliació de terrasses, "mentre per a les autoritats sanitàries continua prevalent la distància de seguretat, la qual cosa complica poder resituar les taules i cadires i mantindre la plena normalitat en ocupació d'aforaments".

Així, assegura l'associació, València "es converteix en una excepció", ja que, sosté, "les principals ciutats tant valencianes com a espanyoles han perllongat l'ampliació de la superfície de les terrasses, com és el cas d'Alacant, Castelló, Elx, Torrent o Paterna".

No obstant açò, per a la Coordinadora, "el més preocupant" és que "tot açò, tal com han manifestat els representants de l'equip de govern, es fa per les suposades pressions del moviment veïnal que es produeixen d'esquena al sentiment i suport majoritari dels valencians cap a les seues terrasses".