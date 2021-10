El Gobierno llevará los Presupuestos al Congreso el miércoles sin el apoyo asegurado de sus socios

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará los Presupuestos de 2022 al Congreso de los Diputados el próximo miércoles tras aprobarlos en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado jueves. Las cuentas llegarán a la Cámara Baja con unos días de retraso, ya que deberían haberse presentado a finales del pasado mes de septiembre, y, de momento, con el rechazo de ERC a facilitar su aprobación, como ya hiciera el pasado año.

La fecha la ha confirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tradicional tras el Consejo celebrado este lunes. Será la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien entregue las cuentas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a las 12:30 horas.

"Son una hoja de ruta en la que se va a ver plasmada la garantía de que podemos seguir reforzando nuestro Estado de Bienestar y la modernización de nuestro país", ha asegurado la también responsable de Política Territorial y Función Pública. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo espera "unir a todas las fuerzas políticas para que los Presupuestos sean una realidad".

Sin embargo, no se antoja como una misión fácil a juzgar por las declaraciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que este lunes ha negado que, de momento, tenga la mentalidad de apoyarlos. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha opinado que el Ejecutivo "no ha hecho los deberes" y "no está haciendo todo lo que debería hacer si quiere contar con los apoyos suficientes".