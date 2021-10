Els 80.000 pacient amb fàrmacs dispensats a l'hospital poden retirar-los al seu centre de salut, farmàcia o cases

Es tracta d'iniciatives concebudes per a millorar la qualitat de vida de prop de 80.000 persones amb malalties cròniques, degeneratives o rares que fins ara havien de desplaçar-se a les Unitats d'Atenció Farmacèutica a Pacients Externs (UFPE) dels Serveis de Farmàcia Hospitalària (SFH) per a sotmetre's a controls farmacoterapèutics, i per a retirar la medicació que prenen, segons han informat fonts de la Conslleria de Sanitat.

Sanitat treballa en l'optimització d'aquest servei des de 2019 i, durant la pandèmia, les UFPE ja han estat realitzant entregues de medicaments fins i tot en els propis domicilis dels pacients per a sortejar les restriccions de mobilitat imposades pels diferents estats d'alarma.

Amb les actuals directrius, equip de farmàcia hospitalària i pacients decidiran de forma coordinada el millor mitjà per a realitzar els controls farmacoterapèutics, i el punt de recollida de fàrmacs més convenient.

Aquesta activitat s'adequarà a les necessitats i preferències de les persones ateses, i tant l'activitat presencial com la dispensació tradicional als hospitals es mantindran, de manera que s'amplia l'oferta que els hospitals presten.

Així, la modalitat convencional d'atenció farmacèutica hospitalària es podrà compaginar amb la consulta i el contacte a través de mitjans telemàtics, sempre que es preserve la privacitat i seguretat de les comunicacions.

Per la seua banda, la retirada de medicaments hospitalaris es podrà fer, a més de a l'hospital, en altres centres del Sistema Sanitari Valencià (un centre de salut, per exemple) així com en espais de proximitat per a pacients, com són les oficines de farmàcia, i en casos necessaris, al propi domicili.

Per a ordenar el servei i fer un ús adequat dels recursos disponibles, s'han definit uns criteris d'inclusió i un ordre de prioritats. Així, per exemple, els qui viuen en zones rurals allunyades o presenten dificultats per a desplaçar-se fins a l'hospital tenen prioritat alta.

Aquesta reorganització dels serveis d'atenció farmacèutica hospitalària, per al director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, José Manuel Ventura, evidencia una vegada més "la professionalitat i el compromís del personal especialista en farmàcia hospitalària per a adaptar-se a les necessitats d'uns i unes pacients que, en general, pateixen patologies d'alta complexitat i risc".

"Són persones que necessiten uns fàrmacs que per les seues característiques farmacològiques o per motius de Salut Pública, només poden usar-se o dispensar-se a l'hospital i arribar fins a ell, a voltes, és una càrrega afegida que el Pla d'Atenció Farmacèutica Telemàtica busca alleujar", afig Ventura.

PLA D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA TELEMÀTICA (PAT)

El Pla d'Atenció Farmacèutica Telemàtica (Pat) s'emmarca en el Programa d'Optimització i Integració Terapèutica de la Conselleria, que el seu objectiu principal és adaptar l'atenció farmacèutica a les necessitats individuals de pacients, millorar l'accessibilitat als i les professionals sanitaris i reduir la dependència de les persones malaltes cròniques respecte al centre hospitalari. A més, busca fomentar l'autonomia, responsabilitat i la participació dels i les pacients en les decisions que els afecten.