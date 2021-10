El PP demana la compareixença de Montero a Les Corts per a explicar el canvi del model de finançament

Així ho avança el portaveu 'popular' d'Hisenda, Rubén Ibáñez, denunciant que "venen anunciat reiteradament eixe canvi del model per part del Govern d'Espanya, tant Sánchez com la ministra, i també ho ha promès el president Ximo Puig: Asseguren que estan treballant i donant passos per a avançar en eixe canvi de model, per açò volem saber".

Però critica que el temps passa i no es coneix absolutament cap detall de com serà el nou model de finançament". Per açò exigeixen que la comissió d'Hisenda aculla la ministra i que "explique a casa de tots els valencians com va eixe model de finançament tan anhelat i necessitat per tots els valencians".

"Ens urgeix el canvi de model perquè en 2022 rebrem del Govern vora 2.700 milions d'euros menys que en 2021 i cada dia que passa és un drama per als valencians dels quals els grups d'esquerres no volen saber res", afirma el diputat en un comunicat.

Davant aquesta situació, es mostra convençut que els grups del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) no poden votar en contra d'aquesta iniciativa perquè "tots volen conéixer què s'està fent i en quina línia es treballa". No s'entendria, al seu juí, que el tripartit no mostrara interés en el nou model i "tornara a vetar aquesta compareixença com ja van fer divendres passat en impedir que compareguen els ministres i exministres d'Hisenda en la comissió d'investigació del deute".

Es tracta d'una comissió que el 'popular' qualifica d'absolutament sectària, manipuladora i en la qual "s'ha demostrat que no tenen interés a investigar res: Pareix ser que el tripartit té por d'escoltar".

"No s'entendria que als grups de l'esquerra no els interessara que vinga Montero -insisteix-, que és la ministra que parla d'infrafinançament i que incompleix els acords aconseguits de terminis per a presentar un nou model de finançament".