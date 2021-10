Delegació de Govern celebra que el 9 d'Octubre va ser "molt més segur", sense cap altercat: "Zero violència"

"Zero detinguts, zero ferits, cap comerç danyat i cap desperfecte en el mobiliari urbà: zero violència", ha asseverat en roda de premsa de balanç de les cinc manifestacions que va haver-hi a València aquest dissabte, Dia de la Comunitat.

La jornada es va saldar amb la participació de vora 3.000 persones i un dispositiu de mil agents que va realitzar 45 identificacions i va alçar dos actes per desobediència. Aquestes xifres contrasten amb les d'altres anys -en 2020 no va haver-hi actes multitudinaris-, com els 130 identificats i 20 actes de 2019 o els 148 identificats i 58 actes de 2018.

Calero també ha recordat "els desastres de 2017", quan eixe 9 d'Octubre va haver-hi agressions que van acabar amb 28 persones processades pertanyents a grups ultradretans, i ha afirmat que enguany hi havia una "amenaça real de risc". "Estem en un moment complicat: s'està estenent en alguns moments l'odi i la violències d'una manera preocupant", ha constatat.

Però ha destacat que el balanç va ser positiu perquè no es van registrar danys personals ni materials, per la qual cosa ha destacat el treball "impecable" de la Policia i la col·laboració de les entitats organitzadores de les manifestacions perquè "han estat a l'altura de les circumstàncies i han demostrat una enorme responsabilitat".

"Totes les manifestacions es van desenvolupar en un clima festiu i reivindicatiu (...) Podem sentir-nos orgullosos", ha recalcat recordant que altres quatre peticions de manifestació es van denegar per a aquest 9 d'Octubre perquè coincidien amb actes oficials de l'Ajuntament de València o es van sol·licitar fora de termini.

"NO VAIG INTERVENIR EN CAP DECISIÓ"

Quant a la Processió Cívica del matí, la delegada ha rebutjat les crítiques de Compromís per València i Podem València, partits que van exigir la seua dimissió després de queixar-se que la Policia Nacional no va deixar entrar a alguns dels seus representants en el recorregut. "Va prevaler abans que res la seguretat en un dia com el 9 d'Octubre", ha resolt.

Segons ha explicat, la Policia es va limitar a desplaçar agents entre el públic i la zona acordonada per a vetlar per la seguretat dels assistents a la processó, l'organització de la qual competeix al consistori, i ella no va intervenir en "cap decisió". "No puc assumir cap risc", ha subratllat, per a tornar a recordar el que va passar en 2017.

Després de defendre que "el criteri policial de no alçar les tanques va ser oportú", ha rebutjat que es llancen "acusacions molt greus sense cap rubor". "La gent va cridar, es va manifestar i va dir el que havia de dir", ha insistit, i per açò els ha demanat "sentit comú, respecte i que tinguen clares les competències" i els ha recordat que "les normes són per a tothom".

També ha indicat que va demanar un informe als comandaments policials per a saber exactament què va passar, un informe que espera rebre aquest dilluns perquè el dissabte ja li van traslladar el "malestar" d'aquests partits.

"Estaria molt preocupada si haguera sigut un 9 d'Octubre violent, però això no va passar -ha emfatitzat-. Tots hauríem d'estar orgullosos i no amplificar un fet totalment aïllat (...) Assumisc la meua responsabilitat, i cadascun ha d'assumir la seua". I s'ha preguntat: "De veres algú pensa que vaig a prohibir l'entrada a representants de Compromís, Podem o el PSOE? És absurd".

De cara als pròxims anys, Calero (PSPV) ha reconegut que és necessari millorar l'organització del dispositiu en els punts d'entrada i s'ha compromès a estudiar-ho amb l'alcalde, Joan Ribó (Compromís).

En la mateixa línia, ha descartat la queixa que va emetre aquest diumenge la Federació de Moros i Cristians de València (Fevamic) que la Delegació va intentar "rebentar" l'Entrada de Moros i Cristians d'aquest 9 d'Octubre en permetre una manifestació que compartia part del mateix recorregut.

La delegada ha assegurat que eren conscients que podien coincidir i que va proposar l'alcalde "fins i tot canviar de dia", encara que ell es va negar perquè el recorregut ja s'havia modificat per les obres. "Ho assumim i la Policia Local i la Nacional van treballar per a evitar incidents", ha garantit.

OCI NOCTURN: "ESTEM EN UN ALTRE MOMENT"

D'altra banda, ha valorat positivament el primer cap de setmana sense restriccions en l'oci nocturn de la Comunitat, destacant que també es va desenvolupar amb normalitat i sense incidents: "Estem en un altre moment gràcies a la vacunació".