Insultan y lanzan botellas de cristal a un equipo de 'Espejo público' en un botellón en el Parque del Oeste de Madrid

Este finde semana se ha celebrado un macrobotellón en el Parque del Oeste en Madrid que ha acabado con la detención de 55 jóvenes, tras varios altercados violentos, robos e incluso una denuncia por agresión sexual. Varios jóvenes se enfrentaron a las autoridades a golpe de botellazo, lo que hizo más difícil la tarea de los agentes que buscaban desalojar la zona.

El programa Espejo público envió a uno de sus equipos a que cubrieran la zona y poder realizar un reportaje sobre este tipo de macrobotellones, sin embargo, la prensa se convirtió en el nuevo objetivo para lo jóvenes más violentos. Los reporteros de Antena 3 tuvieron que salir corriendo para esquivar insultos y el lanzamiento de botellas de vidrio.

Este lunes, el reportero Miguel Ángel Silva ha contado en directo cómo se sucedieron los hechos. Después de visionar las imágenes que el equipo pudo recopilar durante la noche del viernes, el periodista ha explicado cómo se sucedieron los hechos. Al parecer, los enviados por el programa de Susanna Griso llegaron al Parque del Oeste de Madrid alrededor de las 3:00 horas de la madrugada, cuando el dispositivo organizado por la Policía Municipal y Nacional ya estaba en la zona.

Lanzamiento de botellas y huida

Según ha explicado el reportero, se sentían algo más seguros al tener cerca a las autoridades pero, a pesar de ello, cuando encendieron las cámaras empezaron a recibir insultos y amenazas. Algunos chavales empezaron acercarse a la cámara con una actitud algo agresiva, por lo que los periodistas de Espejo público tuvieron que apartar a algunos jóvenes y alejarse un poco para proteger su equipo.

En ese momento, mientras el equipo de periodistas se alejaban de la zona, un grupo de jóvenes empezaron a lanzarles botellas de cristal poniendo en peligro su integridad física. "Oye, oye, nos acaban de lanzar una botella. Mira, nos acaban de tirar esa botella. Cuidado, cuidado que son botellas de cristal. ¡Vámonos, vámonos!", se escuchaba decir al reportero a su compañero el cámara mientras corrían para resguardarse del peligro.

Actuación de agentes de policía de incógnito

Tras el altercado, aparecieron varios agentes de policía que iban de incógnito que al ver que los periodistas estaban en peligro revelaron su identidad para ayudarles. "Bueno, ya un poco más tranquilos gracias a esos señores que no quieren salir a cámara, pero son los que nos han sacado de ese grupo de jóvenes. Ellos son policías nacionales infiltrados que nos han visto que estábamos allí y que corríamos peligro, que nos estaban lanzando botellas de vidrio a la cabeza, nos han caído muy cerca y hemos tenido que salir corriendo", ha comentado Silva.

Agreden a un equipo de @EspejoPublico en un botellón en el Parque del Oeste de Madrid https://t.co/Tkpss8wRMN — antena 3 (@antena3com) October 11, 2021

El comunicador ha explicado este lunes en directo que el dispositivo policial pudo evitar las aglomeraciones que se preveían en el barrio del Pilar por sus fiestas, pero que no pudieron evitar que los jóvenes se reunieran para hacer botellón en las zonas más oscuras del Parque del Oeste. "A mí me ha tocado informar en diferentes situaciones problemáticas, conflictivas, pero el viernes con mi compañero Jorge pasé verdadero miedo, porque me silbaban las botellas por la cabeza. Jóvenes, pero muy violentos", ha narrado el reportero.