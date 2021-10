El festival SanSan exigirà el Certificat Covid, prova d'antígens o PCR per a accedir al recinte

La direcció del festival SanSan, que se celebrarà el 29 al 31 d'octubre a Benicàssim (Castelló), ha confirmat, després d'estudiar detingudament les noves directrius vigents anunciades divendres passat per la Conselleria de Sanitat, que, per a poder accedir al recinte de festivals de Benicàssim, s'exigirà el Certificat Covid Digital de la Unió Europea amb la pauta completa de vacunació, una prova d'antígens negativa realitzada 24 hores abans de l'accés al recinte o una prova PCR negativa efectuada en les 48 hores prèvies.

Segons ha informat l'organització l'esdeveniment musical, el SanSan tindrà un format molt similar al dels grans festivals previs a la pandèmia i es convertirà en el primer esdeveniment multitudinari d'aquestes característiques a Espanya i a la Comunitat Valenciana, pionera a aprovar un protocol sanitari per a la celebració d'esdeveniments i festivals musicals a l'aire lliure.

En aquest nou marc de 'normalitat millorada', els assistents podran moure's amb llibertat per l'interior del recinte, ballar sense limitació i consumir begudes o aliments en qualsevol punt de l'espai. L'ús de la mascareta serà obligatori en tot moment, inclòs en les entrades i eixides, excepte en el moment de consumir. Hi haurà gel hidroalcohòlic a la disposició dels usuaris i s'establiran diferents itineraris específics per a controlar els fluxos de persones i evitar les aglomeracions.

El festival té la previsió d'aconseguir els 20.000 assistents, la qual cosa suposa un 40 per cent del recinte -encara que la normativa autoritza un 100% de l'aforament- i es respectaran els 2,25 metres quadrats de superfície per persona pertinents.

"Hem deixat arrere mesos de molta incertesa i esforç col·lectiu però l'espera mereixerà la pena per a poder gaudir del primer gran festival de la temporada", ha assegurat Roberto Recuero, director del SanSan. "Tenim més ganes de SanSan que mai, de retrobar-nos amb el públic i els artistes en les millors condicions possibles", ha afegit.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que el protocol s'ha aprovat davant l'evolució positiva de la pandèmia i amb l'objectiu que puguen desenvolupar-se aquest tipus d'esdeveniments a l'aire lliure "amb les màximes garanties sanitàries i de seguretat".

CARTELL

El cartell de la pròxima edició del SanSan és un dels més "ambiciosos i complets" de la nova temporada de festivals. El divendres 29 d'octubre actuaran Vetusta Morla, Amaral, Xoel López, Varry Brava, Brian Cross, Arco, Mujeres, Chucho o Cariño, Karavana, Viajes Berliner, Cora Yako, Bad Ideas, Ninhodelosrecaos, Jaime del Valle o Ruben Thrax.

El dissabte 30 serà el torn de Love of Lesbian, Dorian, Carlos Sadness, DJ Nano, Fonsi Nieto, Delaporte, La La Love you, Cala Vento, Emlan, Ginebras, Tu Otra Bonita, Maren, Tú No Existes, Rocío Saiz, Rocket DJ, Adrián Fyrla, Javi Reina, DJ Sickboy.

Leiva, La M.O.D.A, Sen Senra, Elyella, Rayden, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Travis Birds, Axolotes Mexicanos, Arde Bogotá, Repion, Alexander Som, The Niftys, Ley DJ, Cori Matius, Monka, Plan B i Jfran DJ tancaran la jornada del diumenge 31.