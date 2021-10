La madre de Paris Hilton le pedía ayuda a los paparazzis para encontrar a su hija

Es difícil olvidar que, antes de ser la empresaria de éxito actual, Paris Hilton se hizo famosa por ir de fiesta en fiesta por todo el mundo, sobre todo durante su juventud. Ahora, con 40 años, aquella etapa ha quedado muy atrás, aunque más para ella que para su familia, como su madre, que no olvida fácilmente cómo eran aquellas escapadas adolescentes de Hilton en el Nueva York en el que vivía.

La socialité acostumbraba a desaparecer durante horas o incluso días sin decirle nada a los suyos, una relación en ocasiones tirante que hacía que la entonces díscola Hilton no quisiera que sus padres supieran su ubicación. Pero estos tenían unos aliados de excepción: los paparazzis.

En una entrevista que ha concedido al podcast de Apple Lunch with Bruce, Kathy Hilton ha revelado que más de una vez tiró de la información privilegiada de los medios para dar con Paris. "Solía llamar a la recepción de The New York Post a la una de la madrugada y decía: 'Disculpen, soy Kathy Hilton... Esto... ¿saben por casualidad dónde está Paris ahora mismo?'", ha explicado.

"Por regla general eran capaces de dar con su paradero y me contestaban: 'La han visto a las 11:47 de la noche o a las 12:43 en este específico pub'", ha añadido Kathy, quien a su vez ha puesto esto de manifiesto para argumentar públicamente la decisión que tomaron: mandar a Paris Hilton a un internado en el estado de Utah, el mismo del que ahora la empresaria ha echado pestes, diciendo que abusaron de ella tanto física como psicológicamente.

"Vivimos así durante muchos años. Mi esposo tenía que madrugar bastante para ir a trabajar, así que al final él acababa yéndose a a la cama y era yo quien se quedaba despierta esperando [a Paris] toda la noche", ha reconocido Kathy, para quien cada vez se le hacía más cuesta arriba esta situación.

"Estamos hablando de pasar dos días enteros sin saber nada de tu hija. En una ocasión llegué a escuchar un grito terrible al otro lado del teléfono mientras hablaba con ella antes de que se cortara la llamada de repente...", ha rememorado. "Hay muchas cosas que la gente no comprende. He recibido una barbaridad de críticas, pero créanme, hice lo que tuve que hacer", ha finalizado.