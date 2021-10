Dyson está de oferta: cómo conseguir una de sus aspiradoras sin cables más famosa con rebaja (¡y por 349 euros!)

Aunque los robots aspiradores llevan años convertidos en los dispositivos más deseados si hablamos de limpieza, ahora las escobas verticales también están dando mucho de qué hablar. No es para menos, puesto que estos dispositivos son capaces de llegar a rincones donde los primeros no alcanzan. Eso sí, en la combinación de ambos está la decisión ganadora, pues los robots aspiradores son perfectos para llevar a cabo una limpieza diaria en la que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, mientras que los otros son los más adecuados para las limpiezas generales o de fin de semana, cuando disponemos de más tiempo para incidir en las zonas que más se necesitan.

Claro que, para conseguir una limpieza realmente efectiva, debemos apostar por un dispositivo completo y eficaz, con una capacidad de succión que nos permita eliminar hasta la más mínima partícula de suciedad. Asimismo, podemos apostar por un modelo que incluya accesorios intercambiables que nos den respuesta a las distintas necesidades de limpieza que hay en las casas, además del suelo: las tapicerías, los colchones, los rincones detrás de los muebles... Los aspiradores sin cables de Dyson cumplen con todas estas características y, además, suelen ofrecer ofertas interesantes que hacen más fácil el contar con la ayuda de sus escobas verticales en nuestro hogar. Ahora, puedes conseguir el modelo V8 Absolute+ 50 euros más barato. ¡Descubre por qué no puedes quedarte sin él!

V8 Absolute, de Dyson, Dyson

Las prestaciones que más nos gustan

Su potencia de succión, ¡contra la suciedad! Si bien es cierto que la V8 Absolute+ es uno de los primeros modelos de la firma, también lo es que este dispositivo no tiene nada que envidiar a la gama más ‘techie’. Su potencia de succión y su capacidad para eliminar cualquier suciedad (y en cualquier tipo de suelo) es envidiable; y lo hace, además, con 40 minutos de autonomía para que no tengamos que preocuparnos de la carga hasta el día siguiente.

Sí, la V8 se transforma en otro aspirador . Además de un potente aspirador escoba que nos permite alcanzar zonas difíciles y olvidadas como los techos o las paredes, este modelo se trasforma rápidamente (¡y con un solo clic!) en un 'gadget' de mano para poder ser más precisos con la limpieza de ciertas zonas. ¿Quién dijo que las tapicerías son difíciles de limpiar?

Vaciado higiénico (¡y sin tocar el polvo!). Uno de los aspectos menos apetecibles de contar con dispositivos de limpieza es que también requieren de un cierto mantenimiento. En este caso, la Dyson V8 Absolute ofrece un vaciado higiénico del cubo en el que no tendrás que tocar la suciedad, basta con pulsar la palanca para que se abra encima del cubo de la basura. Y no es todo: este modelo incluye ocho accesorios que nos permiten realizar una limpieza completa en todo nuestro hogar, incluyendo la rinconera iluminada que evitar que la suciedad se acumule en los lugares más difíciles.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.