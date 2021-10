'La Roca' se ríe de laSexta y trolea a los espectadores el día de su estreno

Nuria Roca estrenó este domingo su nuevo programa, La Roca, en las tardes de laSexta. La presentadora valenciana cubrió así el hueco que dejó Liarla Pardo, que actualmente conduce Más vale tarde junto a Iñaki López.

Sin embargo, parece que, haciendo gala del humor y el entretenimiento que marca el formato, el programa se atrevió directamente a reírse de sí mismo el día de su estreno, y lo hizo de la mano de uno de Nacho García.

El colaborador presentó su sección en la que hizo una lista de "cosas tecnológicas peligrosísimas" y, para él, una de ellas son los códigos QR. Fue en ese momento cuando se atrevió a cuestionar el uso excesivo de este elemento que se hace en la cadena.

"Estando en laSexta a lo mejor está mal visto esto, pero... ¿Nos estamos pasando en laSexta con los códigos QR? ¡Llevamos una hora y media de programa y hemos puesto 3 ya! ¡Vale ya! ¿Esto qué es, el espíritu de Ferreras?", se preguntó entre risas.

Nacho García habla de los códigos QR en 'La Roca'. ATRESMEDIA

"Eso es porque somos muy modernos", justificó Nuria Roca, a lo que su marido, Juan del Val, apostilló que "no hay ninguna necesidad" de usarlos tanto. "Estoy en este programa y digo 'que salga el código QR' y seguro que acaba saliendo uno en algún momento. ¿Y qué pondrá?", comentó Nacho García.

Y, efectivamente, rápidamente apareció en pantalla un código QR. "A saber de qué es", dijo la presentadora. "Nadie lo sabe, yo he pedido un código QR y me lo han puesto, no molesta", respondió el colaborador.

Pero parece que el equipo sí sabía a dónde iba, pues utilizaron este momento para bromear con la audiencia y lanzar el mayor troleo de la historia de internet: poner un enlace al videoclip de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Y, efectivamente, cualquier espectador que leyera el código QR de La Roca sería enviado a ese vídeo de YouTube que ya acumula más de mil millones de visitas.