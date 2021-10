Les vendes de vehicles d'ocasió cauen un 16,8% a la Comunitat Valenciana al setembre

Així ho han indicat les patronals Faconauto (concessionaris) i Ganvam (distribuïdors) que han afegit que, segons les seues dades, les vendes de turismes i tot terrenys d'ocasió encadenen tres mesos de caigudes en registrar un descens del 13,5% al setembre en comparació del mateix mes de 2020, fins a situar-se en les 163.715 unitats.

Les xifres per províncies varien. Alacant és la que menys ha descendit amb 7.709 (-7, 31%), li segueix Castelló amb 2.014 (-19,38%) i, finalment, València amb 8.118 (-23, 64%). Així, al setembre, per cada vehicle nou es van vendre 2,7 de segona mà.

En el que va d'any, el mercat d'ocasió acumula un total de 1.427.551 unitats venudes, la qual cosa suposa un 15,8% més, encara que un 4,3% menys que en el mateix període de 2019, la qual cosa situa el ràtio VO/VN en 2,2 a 1 fins a setembre.

En una anàlisi per trams d'antiguitat, els models que millor es van comportar durant el passat mes van ser els compresos entre els cinc i els huit anys. En un entorn de caiguda generalitzada, aquests models van ser els únics que van marcar signe positiu al setembre, amb una pujada del 7%, fins a aconseguir les 14.972 unitats, situant-se un 36,6% per damunt del mateix mes de 2019.

CRISI DELS XIPS

Per a les patronals, aquest comportament respon al fet que, davant la falta d'estoc provocat per la crisi dels xips, va ser necessari recórrer als mercats exteriors per aconseguir oferta.

De fet, la importació va ser l'únic canal que va créixer al setembre, amb un total de 7.917 unitats, la qual cosa suposa una pujada del 5% pel que fa a 2020 i només un 26,4% més que el mateix mes de 2019.

Per la seua banda, els models de més de 15 anys van ser els que menys van caure, en registrar un descens de l'1,2%, amb un total de 58.420 unitats al setembre, la qual cosa significa concentrar més de la tercera part del mercat, en concret un 35,7% del total.

Segons dades de les patronals, el 51% de les vendes d'aquests vehicles tan antics es realitzen entre particulars, un canal que, si bé va retrocedir un 9% el mes passat, continua concentrant quasi sis de cada deu operacions.

FONTS D'ENERGIA

Respecte a les fonts d'energia, les operacions amb vehicles dièsel van caure un 13,7% al setembre pel que fa al mateix mes de l'any anterior, encara que continuen representant quasi sis de cada deu operacions. Els de gasolina, per la seua banda, es van contraure un 17,6% pel que fa a setembre de 2020.

No obstant açò, els models elèctrics puros de segona mà van créixer un 131,8% en el mes, fins a aconseguir les 1.013 unitats; mentre que les operacions amb els híbrids endollables d'ocasió es van disparar al setembre.

Així, els dièsel/elèctric endollables van registrar 119 unitats venudes (+693,3%), enfront de les 1.061 unitats dels gasolina/elèctric endollable (+226,5%).

Segons el director de comunicació de Faconauto, Raúl Morales, "els mercats de vehicles nous i d'ocasió funcionen com una cadena de transmissió i, en aquest cas, el segon s'està veient afectat també per la crisi dels microxips, ja que la caiguda en les matriculacions està fent que no es genere tampoc l'estoc de vehicles de 0 a 5 anys capaç d'atendre la demanda, la qual cosa explica la reculada en el nombre de transferències d'usats".

En aquest sentit, Morales ha lamentat aquesta notícia perquè suposa estar més lluny del "mercat sanejat i dinàmic" al que aspiren i es veuen abocats a un en el qual "els cotxes de més de deu anys guanyen terreny sense parar".

Per la seua banda, la directora de comunicació de Ganvam, Tania Puche, ha indicat que no cal oblidar que l'oferta de vehicles d'ocasió "també cal fabricar-la i, com a causa de la crisi dels xips, no hi ha renovació de flotes, no s'està injectant estoc al mercat de segona mà".

Per tant, ha assenyalat que l'impacte de l'escassetat de conductors genera també en el mercat d'usats. "Corregim a la baixa la previsió de tancament per a 2021, on estimem que les vendes d'ocasió es quedaran a l'entorn dels 1,9 milions d'unitats. Parlem d'un creixement del 8% pel que fa a 2020, però un 6% per davall de 2019", ha apuntat Puche.