Laura Matamoros tiene el truco para hacerse ondas perfectas al estilo parisino en menos de 10 minutos

Las ondas en el pelo es uno de los peinados más favorecedores que existen y eso lo saben bien las francesas. Con sus técnicas y secretos para conseguir un look effortless, muchas mujeres miran hacia París para poder conseguir un estilo despreocupado y chic.

Según Caroline de Maigret y Violette Serrat, dos de las mayores influencers francesas, el truco es lavarse el pelo por la noche y acostarse con el cabello algo húmedo, levantándose al día siguiente con un look perfecto. Sin embargo, esta técnica puede que no sea del gusto de todos o no siempre sale bien y se prefiera buscar ese efecto messy de otra forma.

Desde su Instagram, Laura Matamoros ha compartido cómo consigue ella esas ondas naturales desenfadadas con solo unas trenzas y una plancha. ¿Lo mejor? Que tan solo requiere menos de 10 minutos.

Lo primero que hace la influencer es dividir su melena en 8 mechones que posteriormente convertirá en trenzas. Después, aplica un protector térmico en el cabello para que no se queme con la plancha y procede a sellar con ella las trenzas para que la onda se quede fijada.

Una vez frías, deshace las trenzas y vuelve a utilizar la plancha para definir la parte de arriba del cabello, cogiendo los mechones y pasando la plancha haciendo un giro de muñeca hacia abajo y hacia arriba para marcar aún más la onda.

El resultado de las ondas 'effortless' de Laura Matamoros. @_lmflores/INSTAGRAM

Laura acompaña al peinado con un look muy natural y perfecto para el día a día. No obstante, también un pop de color -como fucsia o amarillo- en los párpados le sigue dando un toque chic pero más transgresor.