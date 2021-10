TRAM d'Alacant registra 954.478 viatges al setembre i recupera el 92% dels desplaçaments de 2019

L'administració autonòmica ha assenyalat que eixe total, amb l'increment de 301.626 clients registrat, suposa haver realitzat el 92,16 per cent dels desplaçaments que es produïen en el mateix període de 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19.

En conjunt, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va sumar al setembre i entre Metrovalencia i TRAM d'Alacant un total de 5.467.112 passatgers, una quantitat que representa un augment del 37,85 per cent respecte al mateix mes del passat any i mobilitzar al 80,58 per cent de les persones usuàries de 2019.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha valorat aquestes dades de setembre i ha destacat que suposen "la constatació que les persones usuàries estan tornant a poc a poc al transport públic de forma diària i regular".

Així mateix, ha remarcat la importància de "seguir treballant per a proporcionar un servei de transport públic de qualitat que permeta avançar com a societat en la lluita contra el canvi climàtic".

Per línies, en el TRAM d'Alacant la Línia 2, que uneix Luceros amb Sant Vicent del Raspeig, va ser la més utilitzada, en registrar 373.697 moviments; seguida de la Línia 1, que comunica Luceros i Benidorm, que va aconseguir 187.489.

Després d'elles es troben la Línia 3, que enllaça Luceros amb El Campello, amb 181.196; la Línia 4, que uneix Luceros amb Plaça La Corunya, que va sumar 106.048; la Línia 5, nexe d'unió entre Porta del Mar i Plaça La Corunya, que va acumular 56.980; i la Línia 9, que discorre entre Benidorm i Dénia, 49.068 viatges.

ESTACIONS

Pel que fa al trànsit per estacions, Luceros va ser una vegada més la que va liderar la classificació, amb 142.611 persones usuàries, ha exposat la Generalitat. En segona i tercera posició estan Mercado, amb 88.440, i Sant Vicent del Raspeig, amb 49.524. En quarta posició es va situar Benidorm, amb 47.877; en cinqué lloc, Marq-Castillo, amb 46.125; en sisé, El Campello, amb 42.272; i en seté lloc, Bulevard del Pla, que va registrar 30.736 moviments.

La Generalitat ha apuntat que en existir la possibilitat de comprar i validar els títols de transports a l'interior de les unitats del tramvia, tren-TRAM i tren convencional, les vendes i validacions de títols de transport en ruta es van concretar en 47.077 viatges. El dia amb major trànsit va ser el divendres 17 de setembre, amb 38.144 persones usuàries.