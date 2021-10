Covid.- Ajuntament d'Alacant assessora a les famílies sobre els efectes psicològics de la pandèmia a l'adolescència

Aquest assessorament s'oferirà per mitjà de dos xarrades informatives d'orientació i salut mental a l'adolescència dirigides a pares i joves de 12 a 18 anys. Aquestes sessions es dividiran segons el públic objectiu.

Així, el divendres 15 d'octubre s'impartirà una destinada a pares i mares, mentre que el següent divendres, 22 d'octubre, s'impartirà la dirigida a joves de 12 a 18 anys.

La regidora de Joventut, María Conejero, ha destacat, a través d'una carta dirigida a les associacions de mares i pares dels centres d'Ensenyament Secundari, que des de març de 2020 a Espanya s'està vivint "una situació completament nova ocasionada per la pandèmia de la Covid-19".

"Són visibles els seus efectes sanitaris, econòmics i socials, tant a curt com a llarg termini. Han canviat les nostres prioritats, els nostres treballs, els nostres hàbits i rutines, el nostre oci, la nostra manera de relacionar-nos", ha apuntat l'edil, que ha subratllat que "tot açò té unes conseqüències psicològiques molt importants en la població juvenil".

D'aquesta manera, ha apostat per prestar "especial atenció a les persones més vulnerables, als quals més canvis hagen patit i als quals més d'a prop els haja tocat la malaltia". "Per açò, des d'aquesta Regidoria de Joventut convidem a participar en dos jornades de debat que tenen com a objectiu dotar tant a pares com a joves de ferramentes que els ajuden a gestionar aquells problemes que els hagen pogut sorgir després de la pandèmia per Covid-19", ha exposat.

Les sessions tindran una durada aproximada de dos hores i es desenvoluparan al saló d'actes de l'Agència Local de Desenvolupament, situada en el número 21 del carrer Jorge Juan d'Alacant. Per motius de limitació d'aforament, es pot confirmar l'assistència al correu concejalia.juventud@alicante.es. indicant el dia que es desitja assistir, ha precisat el consistori.