La Mostra estrena a València 'Sedimentos', documental d'Adrián Silvestre que "visibilitza la identitat trans"

L'obra parteix d'una reflexió: igual que la Terra, el nostre interior està format per diferents capes i estrats, que van forjant la nostra identitat i relaten la nostra història de vida. Quines circumstàncies intervenen en aquest procés i ens converteixen en els qui som hui?

Eixa és la pregunta que es fan les imatges de la pel·lícula documental "Sedimentos", del valencià Adrián Silvestre, en la qual sis dones trans viatgen a un xicotet poble lleonés on exploraran insòlits paisatges, així com els secrets de la seua pròpia personalitat. I serà buscant respostes sobre allò que les uneix, com aprendran a bregar amb les seues diferències.

Es tracta d'una història tendra i divertida sobre l'empatia, la individualitat i la necessitat de pertinença que es va estrenar en el Festival de Màlaga i que des d'aleshores no ha parat de rebre reconeixements en diferents cites internacionals", destaca l'organització del festival.

Així, aquesta mateixa setmana el documental ha sigut premiat com a Millor Documental al Cinespaña de Toulouse, Premi Especial del Jurat a Tesalónica, Menció Especial a l'Outfest de Los Angeles, participació en la secció Made in Spain de Sant Sebastià, premi del públic en FIRE!!, seleccionada en el BFI London Film Festival.

Mostra de València acollirà l'estrena de la pel·lícula a la seua terra, amb la presència de part de l'equip i el propi Adrián Silvestre, qui ha declarat que "espera que la pel·lícula siga interpretada com un al·legat de la individualitat, ja que encara que les protagonistes comparteixen la categoria identitària de ser trans, cadascuna té moltes altres categories que les defineixen i que forgen la seua identitat, i això és molt valuós".

UNIVERSALITAT

L'objectiu de 'Sedimentos' és "aconseguir transcendir més enllà de les pel·lícules que no ixen normalment del circuit cinematogràfic i cultural del col·lectiu trans". "La gent del col·lectiu que ve a veure aquestes pel·lícules ja té una implicació i una sèrie d'idees preconcebudes que solen ser positives, de suport i tolerància, però m'agradaria pensar que és una pel·lícula que apunta a la universalitat, i que pot tindre un abast molt més ampli", ha comentat l'autor en un comunicat.

El projecte va sorgir fa cinc anys, a partir de la voluntat del director d'explorar certes històries de vida de la comunitat trans a través del cinema. Va entrar en contacte amb una associació de dones trans a Barcelona, va exposar les seues intencions i li van obrir les portes.

Així es va anar forjant una relació d'intercanvi d'experiències que va desembocar en el documental, plantejat com una 'road movie' en la qual els personatges, com succeeix en les millors mostres del gènere, no són els mateixos en arribar a la seua destinació que quan van iniciar el viatge.